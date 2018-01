RathausReport vom 5. Januar 2018

Baumfällungen am Frankenhof-Gelände

Um die neue Kindertagesstätte im Osten des Frankenhofs errichten zu können, müssen eine große Linde, drei mittelgroße Bäume sowie sieben kleinere, nicht unter die Baumschutzverordnung fallende Bäume bzw. Gehölze auf dem Frankenhof-Gelände gefällt werden. Dies teilt das städtische Referat für Planen und Bauen mit. Die Arbeiten finden ab Montag, 8. Januar, statt.

Die Bäume werden allesamt auf dem Gelände nachgepflanzt. Zudem wird im Zuge der Sanierung der Grünbereich um den Frankenhof aufgewertet, indem beispielsweise ein großzügiger Platz zwischen dem Hauptgebäude und dem Kindergarten entsteht.

Firmenbesuch: OB bei Einrichtungshaus Dörfler

Im Rahmen seiner Firmenbesuche ist Oberbürgermeister Florian Janik am Dienstag, 9. Januar, zu Gast beim Einrichtungshaus Dörfler in der Friedrichstraße. Das in der mittlerweile dritten Generation geführte Geschäft hat etwa 25 Beschäftigte.

?Oh, eine Dummel!?-Ausstellung ab Dienstag im Rathaus

?Oh, eine Dummel! Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit in Karikatur und Satire? ist der Titel einer Ausstellung, die am Dienstag, 9. Januar, um 17:00 Uhr im Foyer des Rathauses von Bürgermeisterin Elisabeth Preuß eröffnet wird. Etwa 60 aktuelle Karikaturen namhafter Künstler wie Ralph Ruthe, Klaus Stuttmann und Kostas Koufogioros sowie satirische Film- und Fernsehbeiträge geben einen besonders jugendgerechten Zugang zu den Themen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit.

Anhand der Zeichnungen und Filmbeiträge können sich Ausstellungsbesucherinnen und -besucher mit den typischen, allzu simplen rechtspopulistischen und rechtsextremen Problemlösungsversuchen und Argumentationsweisen auseinandersetzen und so deren gefährlichen Gehalt offenlegen. Zu sehen ist die Schau bis 26. Januar während der Öffnungszeiten des Rathauses. Die Wanderausstellung ist Teil des Programms ?Demokratie leben!?

Für Schulklassen gibt es vom 15. bis 25. Januar die Möglichkeit, Führungen zu buchen (Anmeldung per E-Mail an till.fichtner@stadt.erlangen.de).

Tagesmütter und -väter gesucht

?Mary Poppins, Löwenbändigerin und Familienmanagerin in einer Person? Dann brauchen wir Sie als Tagesmutter in Erlangen?: Mit dieser Überschrift in einem Infoflyer sucht das Stadtjugendamt im Rathaus nach Tagesmüttern oder -vätern. Sie sollen Kinder von 0 bis 3 Jahren in einer kleinen Gruppe als Ergänzung zum Elternhaus betreuen. Bei der Kindertagespflege handelt es sich um eine den Krippen gesetzlich gleichstellten Form der Kinderbetreuung. Voraussetzung für die Tätigkeit ist ein Qualifizierungskurs in zwei Stufen. Bevorzugt sucht der Fachdienst Kindertagespflege im Rathaus für die Stadtteile Anger, Buckenhofer Siedlung, Sieglitzhof, Röthelheim, Selbaldussiedlung sowie im Zentrum nach interessierten Personen.

Ausführliche Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/kinderbetreuung/tagesmütter. Die zuständigen Mitarbeiter sind telefonisch sowie per E-Mail erreichbar (Rufnummer 09131 86-1712 oder -1825; E-Mail kindertagespflege@stadt.erlangen.de).

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen