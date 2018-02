RathausReport vom 31. Januar 2018

OB bei Jakob-Herz-Preisverleihung am Freitag

Die Friedrich-Alexander-Universität verleiht am Freitag, 2. Februar, den Jakob-Herz-Preis 2018 an die Professorin Laurence Zitvogel. Damit ehrt die Medizinische Fakultät die herausragende Wissenschaftlerin für ihre bedeutenden Leistungen auf dem Gebiet der Immunologie und Immuntherapie. Die Preisträgerin ist wissenschaftliche Direktorin am Institut Gustave Roussy in Villejuif in Frankreich. Für die Stadt Erlangen gratuliert Oberbürgermeister Florian Janik der Onkologin.

Tennenloher Ortsbeirat lädt zu Neujahrsempfang

Zu Gast beim Neujahrsempfang des Ortsbeirats Tennenlohe ist am Freitag, 2. Februar, OB Florian Janik. Bei der Veranstaltung in den Räumen des Fraunhofer Instituts für Integrierte Schaltungen IIS begrüßen Hausherr Prof. Albert Heuberger und Ortsbeiratsvorsitzender Rolf Schowalter die Gäste.

35 Jahre Städtepartnerschaft: Start für Russisch-deutsche Wochen

Auftakt für die Veranstaltungsreihe ?Russisch-deutsche Wochen? anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft Wladimir-Erlangen am Freitag, 2. Februar: In der Volkshochschule (vhs) begrüßen um 19:00 Uhr Oberbürgermeister Florian Janik sowie seine Stellvertreterinnen Susanne Lender-Cassens und Elisabeth Preuß die Gäste im Großen Saal. Der Abend ist für alle Liebhaber der russischen Sprache und Kultur gedacht: Vor allem die Partnerstadt Wladimir soll auf vielfältige Art und Weise kennengelernt werden, bei russischen Spezialitäten gibt es mehrere Überraschungen. Die bekannte Kunsthandwerkerin Jelena Gorbunowa aus der Partnerstadt wird in die Kunst des Klöppelns einführen und eine kleine Werkschau präsentieren. Beim Jubiläums-Quiz ?Wer wird Russinoär?? gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

Insgesamt 12 Einzelveranstaltungen umfassen die Russisch-deutschen Wochen, eine städtische Kooperation von vhs sowie Bürgermeister- und Presseamt. Federführend waren der stellvertretende vhs-Leiter Reinhard Beer sowie Städtepartnerschaftsbeauftragter Peter Steger. Das gesamte Programm ist im Internet unter www.vhs-erlangen.de/russischdeutschewochen abrufbar.

Erstes Trassen-Forum zur Stadt-Umland-Bahn

Am Mittwoch, 7. Februar, um 18:30 Uhr im Redoutensaal sind die Teilnehmer des StUB-Dialog-Forums eingeladen, sich mit Details der Trassenführung der Stadt-Umland-Bahn zu beschäftigen. Dabei werden auch die Kriterien vorgestellt, welche die Grundlage für die Bewertung der einzelnen Varianten bilden.

Zur Vorbereitung des Raumordnungsverfahrens werden vom Zweckverband StUB in den kommenden Wochen neben der bekannten Vorschlagsvariante weitere mögliche Trassenführungen gesammelt. Dazu gehören Details, wie beispielsweise die Trassenführung über eine Parallelstraße, ebenso wie grundsätzlich andere Möglichkeiten des Linienverlaufs.

Zunächst haben am 7. Februar die rund 80 festen Teilnehmer des Dialogforums und die anwesenden Besucher die Gelegenheit, ihre Vorschläge einzubringen. Anschließend startet der Zweckverband nach der Veranstaltung ein Modul für online-Dialog auf der StUB-Homepage, wo man bis Ostern Vorschläge einreichen kann. Ab März sind dann zudem Ortsbegehungen zu den einzelnen Trassenabschnitten geplant.

Wirtschaftsreferent bei DGB-Jahresauftakt

Erlangens Wirtschafts- und Finanzreferent Konrad Beugel ist am Donnerstag, 1. Februar, in Nürnberg zu Gast beim Jahresauftakt des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Mittelfranken. Bei der Veranstaltung im DGB-Haus am Nürnberger Kornmarkt spricht u.a. der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Robert Feiger.

Kultig bis Traditionell: Der Lichtmessmarkt öffnet am Donnerstag

Wieder einmal ist es soweit: Mit dem Lichtmessmarkt öffnet am Donnerstag, 1. Februar einer der traditionsreichsten Märkte der Hugenottenstadt auf dem Schloßplatz seine Pforten. Mit dem vor wenigen Jahren neuen Konzept hat sich der Lichtmessmarkt abgesetzt vom Image des reinen Haushaltswarenmarktes. Neben den ?Klassikern? wie (Strick)Kleidung, Tag- und Nachtwäsche, Schuhe und Socken kann man alles rund um ?Haus und Hof? finden: Haushaltswaren aller Art von praktisch bis kultig, Pfannen, Gardinen, Korbwaren, Tischdecken, Messer schleifen lassen. Das Kinderkarussell und ein großes Angebot von Kinderbüchern begeistern sicher die jüngeren Besucher. Auch kulinarisch ist mit Südtiroler Spezialitäten einiges geboten. Der Lichtmessmarkt ist ein echtes ?Eldorado für Entdecker und Liebhaber kultiger Dinge?, das städtische Liegenschaftsamt ? Veranstalter des Lichtmessmarkts ? empfiehlt auf jeden Fall einen Besuch.

Geöffnet hat der Markt bis Donnerstag, 8. Februar, an Werktagen von 9:00 bis 18:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und am Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr. Am Sonntag findet parallel auf dem Marktplatz ein ?Food Truck-Treffen? (12:00 bis 19:00 Uhr) statt.

Mit einer kurzen Unterbrechung gibt es den Markt bereits seit 1694.

Störungsmeldung für Straßenbeleuchtungen jetzt auch online

Von Tennenlohe bis nach Dechsendorf quer durch das ganze Stadtgebiet werden von der Stadt etwa 12.600 Straßenleuchten betrieben. Unterstützung erfahren die Mitarbeiter im kommunalen Tiefbauamt oft durch engagierte Bürger, die ausgefallene Laternen telefonisch oder per E-Mail mitteilen. Jetzt kann das auch online über den Link www.erlangen.de/straßenbeleuchtung gemeldet werden. Dort findet sich eine interaktive Stadtkarte, auf der sämtliche Leuchten dargestellt sind und die betroffene direkt angewählt werden kann. Außerdem ist es möglich, die Art der Störung anzuklicken. ?Ich freue mich, diesen Bürger-Service anbieten zu können, damit wir somit schneller bei Problemen an der Beleuchtung reagieren können und zudem einen weiteren Schritt in Richtung Verbesserung des digitalen Serviceangebot gehen?, so Planungs- und Baureferent Josef Weber.

Stadtbibliothek bloggt ab sofort

Welche Bücher lassen das Herz höher schlagen? Was bedeuten Bibliotheken für die Menschen in Erlangen und anderswo? Und wie wandeln sich Kultur und Bildung im digitalen Zeitalter? Um sich über diese Fragen und Themen auszutauschen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek jetzt einen Internet-Blog gestartet. Unter www.stadtbibliothek-erlangen.de/blog wird über die Bibliotheks- und Literaturszene informiert, Medientipps oder Leseempfehlungen gegeben.

31.01.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen