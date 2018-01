RathausReport vom 3. Januar 2018

Christbäume werden kommende Woche abgeholt

Vom 8. bis 12. Januar 2018 findet jeweils am Tag der Biotonnenabfuhr wieder die Christbaumabholung statt. Der Tag der Abfuhr lässt sich dem Online-Abfallkalender unter www.erlangen.de/abfallkalender entnehmen. Die Weihnachtsbäume sind an den Abfuhrtagen bis spätestens 7:00 Uhr am Gehsteigrand gut sichtbar bereit zu legen und werden nur ohne Weihnachtsschmuck, Lametta usw. mitgenommen. Weihnachtsbäume können auch zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos an der Kompostierungsanlage abgegeben werden.

Digitaler Salon: Neue Veranstaltungsreihe der Stadtbibliothek

Digitales Leben findet überall statt. Es verändert die Art, wie wir miteinander kommunizieren, Informationen und Waren beziehen oder unsere Freizeit gestalten. Dieser Wandel bietet vielfältige neue Möglichkeiten, führt aber auch zu Unsicherheiten und Ängsten. Die Stadtbibliothek möchte Menschen beim Umgang mit digitalen Medien und neuen Technologien begleiten und ihre digitale Medienkompetenz stärken. Wie leihe ich ein E-Book aus? Was kann ich alles mit dem Smartphone und dem Tablet machen? Wie bewege ich mich sicher im Netz? Um diese Fragen zu beantworten werden Gäste eingeladen, die sich mit digitalen Themen auskennen und ihr Wissen in Vorträgen, Workshops und Gesprächen teilen.

Los geht es am Montag, 15. Januar, um 19:00 Uhr mit einem Vortrag zur Privatsphäre im Netz. Lisa Krammel von Digitalcourage e.V. wird u.a. folgende Fragen beantworten: Warum ist der Schutz unserer Privatsphäre im Internet so wichtig? Welche Risiken verbergen sich hinter unfreier und kommerzieller Software? Und was bedeutet digitale Mündigkeit?

Am Montag, 22. Januar, lädt der Fachschaftsrat Informatik der FAU um 19:00 Uhr zur Cryptoparty in die Stadtbibliothek ein. In diesem Workshop lernen die Teilnehmer/innen an ihren Laptops E-Mails mit Hilfe von Outlook zu verschlüsseln. Der Digitale Salon wird in Kooperation mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), der Stadt Erlangen und dem SeniorenNetz Erlangen (SNE) im BRK durchgeführt.Das vollständige Veranstaltungsprogramm ist auf der Homepage der Stadtbibliothek veröffentlicht: www.erlangen.de/bibliothek.

