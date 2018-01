RathausReport vom 29. Dezember 2017

1000 Aktiv-Cards für Ehrenamtliche im Stadtgebiet

Zum Jahreswechsel hat die Stadt Erlangen wieder rund 1000 Aktiv-Cards an etwa 700 Vereine und Organisationen versandt. Die Karte, die als Dank für das große ehrenamtliche Engagement ausgegeben wird, ermöglicht Vergünstigungen in verschiedenen Einrichtungen, beispielsweise eine Ermäßigung (50 %) bei allen Vorstellungen im Markgrafentheater, der Jahresgebühr in der Stadtbibliothek oder Veranstaltungen des Kulturamtes (u.a. Internationaler Comic-Salon, Figurentheater-Festival, Poetenfest). Der Eintritt in die Erlanger Bäder beträgt mit der Aktiv-Card 1,50 Euro. Oberbürgermeister Florian Janik dankte den Verantwortlichen der ehrenamtlichen Gruppen, Vereine und Institutionen. Das ehrenamtliche Engagement sei ?ein bereichernder und unverzichtbarer Bestandteil einer Kommune?, so Janik.

Baustellenkamera zu KuBiC Frankenhof

Die bisherigen Bauarbeiten am Kultur- und Bildungscampus Frankenhof (KuBiC) können unter www.erlangen.de/kubic mittels einer Baustellenkamera beobachtet werden. Mittlerweile ist das marode Hallenbad abgerissen. Auf dessen Fläche und dem dahinter liegenden Bereich wird anschließend die Baustelle für die umfassende Sanierung der Frankenhofgebäude eingerichtet. Über die weitere Nutzung der Fläche nach den Bauarbeiten entscheidet der Stadtrat 2018. Gegen Ende 2019 sollen die Sanierungsarbeiten am KuBiC abgeschlossen sein. Dann ziehen dort verschiedene städtische Kultureinrichtungen ein und die Bürgerinnen und Bürger sowie zahlreiche Vereine finden in offener und einladender Atmosphäre Raum für ihre Aktivitäten.

Strengere Grenzwerte für Holzöfen

Zum Jahreswechsel treten strengere Grenzwerte für Holzöfen in Kraft. Darauf weist das städtische Amt für Umweltschutz und Energiefragen hin. Um gesundheitsschädliche Staubemissionen zu begrenzen, muss die Feuerungstechnik dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Am 31. Dezember 2017 ist deshalb der Zeitpunkt zur Nachrüstung oder Außerbetriebnahme für Einzelraumfeuerungsanlagen wie Kamin- und Kachelöfen gekommen, die zwischen dem 1. Januar 1975 und dem 31. Dezember 1984 errichtet und in Betrieb genommen wurden. Wenn durch eine Bescheinigung des Herstellers der Anlage oder durch eine Vor-Ort-Messung durch das Schornsteinfegerhandwerk nachgewiesen werden kann, dass die Feuerungsanlage die Grenzwerte für Staub und Kohlenmonoxid einhält, darf der Betreiber sie weiterhin zur Beheizung des Aufstellraumes benutzen, ohne eine Nachrüstung vornehmen zu müssen. Bei Fragen zur eigenen Einzelraumfeuerungsanlage kann der Schornsteinfeger oder das städtische Amt für Umweltschutz und Energiefragen (Tel. 09131/86-2351) weiterhelfen. Außerdem finden sich alle Informationen zur eigenen Feuerstätte und den entsprechenden Fristen im Feuerstättenbescheid, der vom bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nach einer Feuerstättenschau ausgestellt wird.

Restmülltonne für kleine Haushalte kann beantragt werden

Die neue 60-Liter-Restmülltonne kann ab dem Dienstag, 2. Januar 2018, beim städtischen Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung formlos unter der E-Mail-Adresse abfallwirtschaft@stadt.erlangen.de, telefonisch unter der Servicenummer 09131/86-2015 oder auch schriftlich beantragt werden. Auf Grund der zu erwartenden Nachfrage nach der Tonnengröße ist jedoch mit einer längeren Bearbeitungszeit zu rechnen. Mit der neuen Tonnengröße schafft die Stadt ein Angebot für die zunehmende Zahl an Ein- und Zwei-Personenhaushalten in Erlangen. Wer auf die 60-Liter-Tonne zurückgreift, spart im Vergleich zur 80-Liter-Tonne rund 14 Prozent der Abfallgebühren.

Abfallwegweiser 2018 erst ab Mitte Januar erhältlich

Der üblicherweise bereits zum Jahresende erhältliche ?Abfallwegweiser? mit den Abholterminen für den ?gelben Sack?, Papiertonne und Grüngutsammlung ist aufgrund drucktechnischer Schwierigkeiten erst ab Mitte Januar verfügbar. Er liegt dann in zahlreichen städtischen Einrichtungen, den Sparkassenfilialen, im Bürgeramt, den Bürgertreffs, der Stadtbibliothek und im Tourismusbüro auf. Eine druckbare Version ist bereits online eingestellt und kann unter www.erlangen.mein-abfallkalender.de abgerufen werden.

02.01.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen