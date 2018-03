RathausReport vom 28. März 2018

Erlanger Bündnis für den Frieden veranstaltet Ostermarsch

Das Erlanger Bündnis für den Frieden veranstaltet am Samstag, 31. März, seinen Ostermarsch 2018 unter dem Motto ?Abrüsten statt aufrüsten!?. Am Hugenottenplatz findet eine Auftaktkundgebung statt. Daran beteiligt sich auch Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

Bürgermeisterin bei Bieranstich

Der Verein zur Förderung von Volksfesten, Märkten und Messen e. V. mit Sitz in Erlangen lädt am Samstag, 31. März, in der Berghütte am Schloßplatz anlässlich der Eröffnung des Erlanger Frühlingsfests zu einem Bieranstich ein. Dazu wird Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens erwartet.

Wirtschaftsreferent folgt Einladung nach Nürnberg

Einer Einladung zum Wirtschafts- und Medienstammtisch während des Nürnberger Frühlingsfests am Dienstag, 3. April, folgt Erlangens Wirtschafts- und Finanzreferent Konrad Beugel. Veranstalter ist die Tucher Bräu GmbH.

Poetisches Theater am Ostermontag im Stadtmuseum

Das Poetische Theater, 2016 mit dem Nürnberger Kulturpreis ausgezeichnet, lädt zur Premiere seines neuesten Stücks ?Gäste im Vorübergehen? am Ostermontag, 2. April, um 15:00 Uhr im Stadtmuseum (Martin-Luther-Platz 9) ein. Wie stets gilt das Augenmerk des Ensembles den verschiedenen sprachlichen Ausdrucksformen, vom schriftlichen über das gesungene bis zum gesprochenen Wort. Die Akteure bewegen sich auf dem scheinbar sicheren Grund der Alltagskommunikation und geraten dabei immer wieder ins Straucheln. Trotz aller Fallstricke und Doppelbödigkeiten versuchen sie, mitunter auch augenzwinkernd, dem Verhältnis von Sprache und Welt, Kunst und Kultur nachzuspüren. Weitere Termine sind am 8. und 22. April (jeweils 15:00 Uhr) sowie am 12., 17. und 19. April (jeweils 19:00 Uhr).

Instandsetzungsarbeiten an der Steinforstgraben-Verrohrung

Die Verrohrung des Steinforstgrabens in Alterlangen wird teilsaniert. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, finden die Bauarbeiten von Montag, 9. April, bis voraussichtlich Freitag, 27. Juli, statt. In dieser Zeit wird ein Teil des Parkplatzes östlich der Kreuzung Schallershofer Straße/Kosbacher Damm als Lagerfläche für die Baustelle benötigt und ist deshalb gesperrt. Zur Gewährleistung der Stand- und Verkehrssicherheit wird im Rahmen einer wirtschaftlichen Erhaltung der Stahlrohrdurchlass, bestehend aus zwei parallel verlaufenden Rohren (Durchmesser 1,80 Meter), unterhalb der Schallershofer Straße und dem Kosbacher Damm, saniert. Vom Zulauf am unteren Sparkassenweiher werden je ca. 86 m Rohre in die vorhandenen Wellstahlrohre eingezogen. Nordöstlich der Kreuzung wird ein neues Schachtbauwerk erstellt. Info: www.erlangen.de/verkehr.

Aktivsenioren laden zu Sprechstunde

Die nächste ?Sprechstunde? der Aktivsenioren findet am Montag, 9. April, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr im Wirtschaftsreferat der Stadt Erlangen, Nägelsbachstraße 40 (Raum 115 im 1. OG) statt. Anmeldungen zu den Einzelberatungen sind bis Donnerstag, 5. April, unter der Telefonnummer 09131 86-2612 möglich. Aktivsenioren Bayern e. V. berät Existenzgründer und hilft auch Unternehmen bei Problemfragen. Etwa 360 Experten im Ruhestand geben im Rahmen des Vereins ihre Berufs- und Lebenserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen in der Wirtschaft weiter.

28.03.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen