RathausReport vom 26. Januar 2018

Ergebnisoffene Trassenprüfung bei StUB nach wie vor möglich

Die ergebnisoffene Trassenführung der Stadt-Umland-Bahn ist weiterhin möglich. Dies gilt auch, wenn ein Teilstück der ehemaligen Aurachtalbahn für den Bau der Südumfahrung Neuses-Niederndorf aufgelassen wird. Die Stadt Erlangen hat auf Beschluss des Stadtrats vom 27. April 2017 gegen den Antrag der Stadt Herzogenaurach auf Freistellung und Rückbau von Gleisen der ?Aurachtalbahn? wegen der Südumfahrung Neuses-Niederndorf folgende Einwendungen erhoben: ?Die Ortsumfahrung ist so zu gestalten, dass die Einrichtung einer Stadt-Umland-Bahn möglich ist. Darüber hinaus sind die Kreuzungspunkte mit der ehemaligen Bahnlinie Erlangen-Bruck-Herzogenaurach so auszuführen, dass bei Bedarf zukünftig ein elektrischer Betrieb der Linie hergestellt werden kann?.

Das Eisenbahn-Bundesamt hat die Einwendungen geprüft und in dem sogenannten Freistellungsbescheid zutreffend ausgeführt, dass die Stadt-Umland-Bahn durch diese Entscheidung nicht beeinträchtigt wird. Dieser Bescheid wurde der Stadt Erlangen nur zur Kenntnis gegeben, da seitens der Stadt keine Rechtsbehelfe möglich sind.

Auch nach Auflassung eines Teilstücks der alten Trasse kann die Stadt-Umland-Bahn gebaut werden, da durch das Überbauen in einer Höhe von 5,7 Metern Höhe die Freihaltung für eine mögliche Stadt-Umland-Bahn gewährleistet ist. Eine ergebnisoffene Prüfung der Trassenführung ist dadurch nicht eingeschränkt.

Der Stadtrat hat sich daher in seiner Januar-Sitzung zu einem Dringlichkeitsantrag mehrheitlich gegen einen symbolischen Protest entschieden, da die Stadt von den Plänen nicht in ihren Rechten betroffen ist.

Bürger- und Feuerwehrhaus Kriegenbrunn kommt

In seiner Sitzung am Mittwoch hat der Kultur- und Freizeitausschuss des Stadtrats die Vorplanungen für den Neubau eines Bürger- und Feuerwehrhauses im Ortsteil Kriegenbrunn (Kriegenbrunner Straße) beschlossen. Damit erhalten die Vereine endlich die notwendigen Räume für deren Aktivitäten. Neue, attraktive Räume führen erfahrungsgemäß auch zur Gründung weiterer sozialer und kultureller Gruppen und befördern insgesamt das soziale Miteinander. Für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr stehen im Neubau zwei den Unfallverhütungsvorschriften entsprechende Stellplätze für die beiden Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Darüber hinaus ist von der Zugänglichkeit und Anordnung der Umkleidebereiche zur Fahrzeughalle ein zügiges und sicheres Ausrücken bei einem Alarm möglich. Ein Gruppenraum stellt optimale Rahmenbedingungen für die mehrmals im Monat stattfindenden Aus- und Fortbildungsveranstaltungen dar.

Mit einem Baubeginn wird im Herbst dieses Jahres gerechnet, die Fertigstellung ist bis Ende 2019 geplant. Erste Kostenschätzungen belaufen sich auf etwa 2,1 Millionen Euro (abzüglich Zuschüsse).

Lebensraum Stadt ? das ewige Gemeinschaftsprojekt

Die Gründung von Städten und ihre kontinuierliche Entwicklung zum Wohle möglichst aller, die darin leben ? Das gehört zu den ewigen Projekten des Menschen und ist sicher auch eines seiner schwierigsten. Erlangens berufsmäßiger Stadtrat für Planen und Bauen, Josef Weber, skizziert am Montag, 29. Januar, um 19:00 Uhr an der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19, Großer Saal) diese komplexe Aufgabe mit all ihren Herausforderungen, Chancen und Schwierigkeiten. Am Beispiel der Metropolregion und der Stadt Erlangen wird der kommunale Chefplaner mögliche Zukunftsperspektiven aufzeigen sowie europa- und weltweite Trends der Stadtentwicklung auf die Erlanger Situation herunterbrechen.

Koelbl-Ausstellung bis Ende März verlängert

Aufgrund des außerordentlichen Zuspruchs verlängert das Stadtmuseum die Ausstellung ?Herlinde Koelbl ? Mein Blick. Fotografien 1980 ? 2016? bis zum 25. März. Die öffentlichen Führungen durch die Koelbl-Schau werden weiterhin jeden Sonntag um 11:00 Uhr fortgesetzt.

Für Schüler- und Jugendgruppen ab zehn Jahren hat die Museumspädagogik ein Programm mit Praxisteil zur Koelbl-Serie ?Kleider machen Leute? im Angebot. Eigens dafür findet am Mittwoch, 31. Januar, von 15:00 bis 16:30 Uhr eine Lehrer-Informationsveranstaltung statt. Sie wird empfohlen für Lehrkräfte des Kunstunterrichtes und der Sozialkunde sowie allen interessierten Pädagogen ab der Mittelstufe. Info: www.erlangen.de/stadtmuseum.

Machtzentrum im Nahen Osten: Saudi-Arabien

Seit Beginn des sog. arabischen Frühlings vor sieben Jahren setzt Saudi-Arabien auf eine zunehmend aktivere Außenpolitik ? bis hin zur militärischen Intervention im Jemen.

Prof. Thomas Demmelhuber, Inhaber des Lehrstuhls für Politik und Gesellschaft des Nahen Ostens am Institut für Politische Wissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, be-obachtet die Entwicklung seit Jahren. Am Dienstag, 30. Januar, um 19:30 Uhr fragt er an der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19, Großer Saal) nach den Gründen für die Veränderungen. Welche Rolle spielt dabei die Nachfolgefrage im Königshaus?

Ist das aggressivere Auftreten der Saudis Folge ?machttektonischer? Verschiebungen in der Region? Und wie ist dies alles im Lichte der massiven weltpolitischen Veränderungen einzuordnen? Der Eintritt ist frei.

Zweckverband Gemeinschaftsanlagen tagt im Schulzentrum

Der Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf kommt am Montag, 29. Januar, um 10:30 Uhr zu seiner 71. Verbandsversammlung zusammen. Im Bibliothekszimmer des Schulzentrums in Spardorf (Buckenhofer Straße 5) geht es u.a. um bautechnische Maßnahmen an den Anlagen des Zweckverbandes (Hallenbad, Dreifachsporthalle, Mensa und Bibliothek) sowie den Erlass der Haushaltssatzung 2018. Für die Stadt Erlangen nimmt Oberbürgermeister Florian Janik in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender teil.

Seniorenbeirat wählt neuen stellvertretenden Vorsitzenden

Der Seniorenbeirat der Stadt kommt am Montag, 29. Januar, um 16:00 Uhr im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses (1. OG) zu seiner ersten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr zusammen. Die Wahl eines neuen stellvertretenden Vorsitzenden, die Vorstellung des neuen Senioren-Services der Taxigenossenschaft Erlangen sowie des neuen Leiters der Stadtbibliothek, Tobias Sack, stehen ebenso auf der Tagesordnung wie Berichte aus den Arbeitsausschusssitzungen und Arbeitsgruppen.

OB besucht Inserententreffen der Brucker Gaßhenker

Bei einem Inserententreffen können geladene Gäste hinter die Kulissen der Brucker Gaßhenker und die Vorbereitungen für den Fasching blicken. Oberbürgermeister Florian Janik folgt der Einladung und besucht die Faschingsgesellschaft am Dienstag, 30. Januar, in ihrem Vereinszentrum.

Hartmannstraße nur halbseitig befahrbar

Zur Behebung eines Kanaleinbruchs und drohenden Straßeneinbruchs ist die Hartmannstraße (westlicher Einmündungsbereich Kreuzung Sebaldusstraße) ab Montag, 29. Januar, bis voraussichtlich bis Sonntag, 18. Februar, nur halbseitig befahrbar. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadt. Der Verkehr wird mittels einer Baustellen-Ampel geregelt. Die Sebaldusstraße ist in diesem Zusammenhang nur aus Richtung Hartmannstraße befahrbar. Ein Ausfahren auf die Hartmannstraße ist im genannten Zeitraum nicht möglich.

Auch die Buslinien 20/293 müssen umgeleitet werden. Die Haltestellen Röthelheimbad-Ost und am Gymnasium Fridericianum werden nicht angefahren.

