RathausReport vom 23. März 2018

Neue Städtepartnerschaft mit Bozen

Zwischen dem italienischen Bozen und Erlangen soll eine Städtepartnerschaft entstehen. Das hat der Erlanger Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Vom 14. bis 17. Juni wird eine offizielle Delegation der Stadt Erlangen in die etwa 107.000 Einwohner zählende Landeshauptstadt Südtirols reisen, um einen Partnerschaftsvertrag zu unterzeichnen. Noch in diesem Jahr wird dann die Gegeneinladung nach Erlangen erfolgen. Die Initiative zur neuen Partnerschaft ging von der Stadt Bozen aus. Die Kontakte haben sich während der 2017 erfolgten Seligsprechung von Josef Mayr-Nusser intensiviert. Mayr-Nusser starb 1945 auf dem Transport ins KZ Dachau in Erlangen an Auszehrung. Bereits seit Jahren bestehen wegen Josef Mayr-Nusser kirchliche Kontakte zwischen Erlangen und Bozen.

Soziales Zentrum für Büchenbach Nord

Die Stadt Erlangen wird in dem von der GEWOBAU geplanten Neubau in der Odenwaldallee ein neues soziales Zentrum für Büchenbach einrichten. Entstehen soll so ein Anlaufpunkt, der generationsübergreifende und leicht zugängliche Begegnungs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote zur Verfügung stellt. Der Stadtrat hat am Donnerstag einen entsprechenden Bedarfsbeschluss gefasst.

Konkret vorgesehen sind eine Familienpädagogische Einrichtung und verschiedene Beratungsangebote wie ein Sozialdienst für Erwachsene, eine Integrationsberatung sowie eine Wohn- und Seniorenberatung. Des Weiteren soll ein Bürgertreff entstehen. Mit der Familienpädagogischen Einrichtung sollen kindgerechte Räume im unmittelbaren Wohnumfeld von Familien und Alleinerziehenden geschaffen werden. In der Einrichtung werden Eltern mit ihren Kleinkindern von Fachkräften beraten und begleitet.

Der Sozialdienst für Erwachsene und die Integrationsberatung sollen vor Ort eine niederschwellige Anlaufstelle bei Fragen und Problemen der Bürgerinnen und Bürger sein. In der Wohn- und Seniorenberatung werden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenamtes den Belangen der über 60-Jährigen annehmen. Da diese Anlaufstelle in einer Musterwohnung etabliert werden soll, ist hier auch eine anschauliche Beratung zu technischen Hilfsmitteln und Umbaumöglichkeiten für Menschen mit Einschränkungen möglich.

Der Bürgertreff soll sich zu einem zentralen Treffpunkt mit Kultur-, Freizeit- und Beratungsangeboten entwickeln. Er ergänzt den Bürgertreff ?Die Scheune?, der auf Grund seiner Lage und Größe nicht die Funktion als zentralen Treffpunkt erfüllen kann. Der Bürgertreff ?Die Scheune? soll für Gruppen, Vereine und als beliebter Ort für private Feiern beibehalten und vom neuen Bürgertreff mitbetreut werden.

Die Stadtverwaltung geht von einem Gesamtraumbedarf von 600 Quadratmetern aus. Die Einrichtungen sollen im Erdgeschoss und, falls notwendig, im ersten Obergeschoss des geplanten GEWOBAU-Gebäudes untergebracht werden. Die GEWOBAU wird nun die Planungen vorantreiben und voraussichtlich Ende 2018 mit dem Bau des Gebäudes beginnen, in dem neben den genannten Einrichtungen 90 Wohneinheiten vorgesehen sind.

Bürgernahes Verwaltungsgebäude in der Gebbertstraße

Die Stadtverwaltung kann die Planungen für die Sanierung und Erweiterung der Verwaltungsgebäude in der Gebbertstraße weiterverfolgen. Der Stadtrat hatte die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, ob nicht die Anmietung von Büroflächen günstiger wäre als ein Neubau.

Geprüft wurde deshalb unter anderem ein Gebäude in der Nürnberger Straße. Wie die Untersuchung ergab, wären hier jedoch aufwändige Umbauarbeiten notwendig, um ein modernes, bürgerfreundliches und serviceorientiertes Gebäude zu schaffen. Zusammen mit den Mietkosten wäre dies auf Dauer unwirtschaftlich.

Dem Beschluss des Bauausschusses im Oktober entsprechend kann nun die grundlegende Sanierung des Bürogebäudes in der Gebbertstraße, in dem das Stadtplanungs- und das Bauaufsichtsamt wie auch Teile des Kulturreferates untergebracht sind, geplant werden. In einem zusätzlichen Neubau soll Platz für rund 300 Arbeitsplätze, einen Bürgertreffpunkt, Besprechungsräume und vermietbaren Reserveflächen geschaffen werden. Offene Informations- und Beratungstheken (ohne die notwendige Diskretion zu verletzten) und frei zugängige Auslagen für Anträge und Formulare sollen den Bürgerinnen und Bürgern den Kontakt mit den Ämtern des Planungs- und Baureferats erleichtern. Zugleich soll das Gebäude auch für Bürgerinformationen und Versammlungen zu städtischen Planungen genutzt werden.

Stadtplanungsreferent Josef Weber hob hervor, dass mit der steigenden Einwohnerzahl in Erlangen auch die Aufgaben der Verwaltung wachsen. Es sei zunehmend schwierig, passende Räume anzumieten, wo die Bürgeranliegen serviceorientiert bearbeitet werden können. ?Mit der Erweiterung des Standorts Gebbertstraße können wir alle Bereiche des Planungs- und Baureferats an einem Ort zusammenführen und den Bürgern eine zentrale und barrierefreie Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Bauen bieten. Anstatt Miete für notwendige Büroflächen außerhalb des Rathauses zu zahlen, zahlen wir lieber Miete an uns selbst. So können durch die Verwaltung angemietete Flächen im Stadtgebiet für Unternehmen und Betriebe freigemacht werden?. Zudem bestehe die Möglichkeit, Erweiterungswünsche des benachbarten Medical Valley Centers als Pufferfläche zu berücksichtigen. Die Investitionskosten werden derzeit mit ca. 26 Mio. Euro beziffert.

Kunst am Bau für KuBiC Frankenhof

Der Kulturausschuss hat sich dafür entschieden, am derzeit entstehenden Kultur- und Bildungscampus (KuBiC) Frankenhof das Kunstwerk ?Squares? des Berliner Künstlers Johannes Vogl zu verwirklichen.

Ausgangspunkt der Arbeit ?Squares? ist die im Innenhof des KuBiC Frankenhof angelegte Unterteilung in fünf mal fünf Meter große Quadrate, welche sich auch im gesamten Gebäude wiederfinden. Johannes Vogl entwickelte sieben Objekte als ein ?Modulsystem der Möglichkeiten? mit unterschiedlichen Nutzungsvorschlägen. Die Quadrate werden beispielsweise in Form einer Wasserfläche, einer Feuerstelle oder eines Bank-Kubus aufgegriffen, in ein Insektenhotel auf der Dachbegrünung integriert und in visuellen und haptischen Erfahrungen umgesetzt (?Liquid Squares?, ?Neon-Square?, Flaggenmast). Das Konzept will Orte schaffen, die Einladungen an die Menschen aussprechen, sie zu benutzen. Vogl greift den Gedanken der ?Sozialen Plastik? von Joseph Beuys auf. Er definiert seine Kunst nicht als elitär oder dominant, sondern in unspektakulärer, zurückhaltender Weise. Die Kunstkommission war von der Arbeit des Künstlers Johannes Vogl überzeugt und empfahl sein Werk einstimmig. In enger Zusammenarbeit mit den Nutzerinnen und Nutzern sowie den Planern des Gebäudes soll im Weiteren festgelegt werden, an welchen Orten die Kunstwerke sinnvoll vorgesehen werden können.

Eine Mappe mit den Entwürfen Johannes Vogls ist im Internet abrufbar unter http://ratsinfo.erlangen.de/getfile.php?id=18146207&type=do&.

Spielplatz Komotauer Straße wird aufgewertet

Der Spielplatz Komotauer Straße wird aufgewertet. Die Abteilung Stadtgrün und das Spielplatzbüro im Amt für Soziokultur haben ein entsprechendes Konzept entwickelt. Neben einer Seilbahn sind unter anderem Tischtennisplatten, ein Fußball- und ein Streetballfeld vorgesehen. Entstehen sollen zudem eine Kletteranlage für Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren und ein großer Sandspielbereich für jüngere Kinder mit einer Matschanlage. Eingriffe in den geschützten Baumbestand sind nicht vorgesehen. Zudem hat das Staatliche Bauamt, das Wohnungen für Flüchtlinge auf dem angrenzenden Parkplatz plant, das Vorhaben so verändert, dass die Spielplatzfläche nicht wie ursprünglich vorgesehen geringfügig verkleinert werden muss. Dadurch, dass Lagerflächen der Abteilung Stadtgrün am Rand des Spielplatzes aufgegeben und in die Spielfläche einbezogen werden, wird die Fläche vielmehr vergrößert. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms Soziale Stadt. Für die Aufwertung stehen im städtischen Haushalt in diesem und im kommenden Jahr insgesamt 440.000 Euro zur Verfügung. Als nächste Arbeitsschritte folgen die Vorentwurfs- und die Entwurfsplanung. Die Planungen sollen bis Herbst 2018 abgeschlossen werden, so dass voraussichtlich ab dem Frühjahr 2019 mit dem Bau begonnen werden kann.

Die Maßnahme der Stadt an der Komotauer Straße ist nur einer von mehreren Schritten, um attraktive Spielplätze im Stadtsüden zu schaffen. So wird der Spielplatz am Thymianweg ab Anfang Juni von der GEWOBAU mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten im Bereich der sogenannten Housingarea werden auch dort neue Spielplatzflächen entstehen. Auch die GBW plant im Bereich der Baumaßnahme Jaminpark diverse neue Spielflächen.

Lender-Cassens eröffnet Ausstellung im Rathaus

Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens und Steffen Kreuseler, einer der Kuratoren, eröffnen am Montag, 26. März, um 17:00 Uhr im Rathaus-Foyer die Ausstellung ?Banditi e ribelli ? Antifaschistischer Widerstand in Italien 1943 ? 1945?. Kurze, chronologisch aufgebaute Texte des Historikers Santo Peli und mehr als 120 Fotografien dokumentieren das Leben und die Anstrengungen der jungen Frauen und Männer im Widerstand. Die Wanderausstellung mit 29 Tafeln wurde vom Geschichtsinstitut ISTORECO aus Reggio Emilia und CultureLabs aus Berlin erarbeitet. Die Ausstellung thematisiert auch den Bezug Erlangens zum Massaker von Cumiana von 1944, bei dem 51 Zivilisten erschossen wurden: 1999 erhob die Turiner Militärstaatsanwaltschaft Anklage gegen den ehemaligen SS-Obersturmführer Anton Renninger aus Erlangen. Cumiana und Erlangen verbindet heute eine Städtefreundschaft.

Ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit Vorträgen, Filmen und einer Klangcollage begleitet die Ausstellung, die bis zum 20. April zu sehen ist. Es ist zu finden unter http://www.resistenza.de.

Ortsbeirat Eltersdorf tagt

Der Ortsbeirat Eltersdorf kommt am Dienstag, 27. März, um 19:30 Uhr im Egidienhaus (Eltersdorfer Straße 32) zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Neben Sachstandsberichten zum ?Schnellen Internet? und zum neuen Stadtteilhaus geht es um die Themen Lärmschutz an der A 73 östlich von Eltersdorf sowie die Verschönerung des Egidienplatzes.

Finissage ?Herlinde Koelbl ? Mein Blick?

Auch eine überaus erfolgreiche Ausstellung geht einmal zu Ende. Am kommenden Sonntag, 25. März, endet die Ausstellung ?Herlinde Koelbl ? Mein Blick?. Zur Finissage gibt es noch einmal zwei Führungen um 11:00 und um 15:00 Uhr bei freiem Eintritt.

Für die kommenden Wochen gilt dann wieder ?Eintritt frei ? in Erlangens Geschichte?. Bis zum 19. Mai finden jeden Sonntag um 11:00 Uhr öffentliche Führungen als Streifzüge durch die Dauerausstellung statt. Im Museumsfoyer sind zudem Werke der Erlanger Künstler und Weggefährten Helmut Lederer (1919 ? 1999) und Herbert Martius (1924 ? 2009) zu sehen, die dem Stadtmuseum in jüngster Zeit von Privat geschenkt wurden.

Was macht die Altstadt liebenswert?

Was macht ein Stadtquartier wie die Erlanger Altstadt in den Augen von Einheimischen, Bewohnern und Gästen nicht nur lebens-, sondern vielleicht sogar liebenswert? Wo finden sich Potenziale, wo gibt es Defizite? Um Fragen wie diese geht es bei dem Vortrags- und Diskussionsabend, zu dem die Initiative WandelBar gemeinsam mit der Volkshochschule und vielen Vereinen und Organisationen am Mittwoch, 28. März, um 19:00 Uhr ins vhs-Lesecafé im Altstadtmarkt (Hauptstraße 55) einlädt. Der Eintritt ist frei.

Jugendtreff Innenstadt als ?Bau der Woche?

Der Jugendtreff Innenstadt bei der Fuchsenwiese am E-Werk wurde auf der Internetplattform german-architects.com zum Bau der Woche gekürt. German-Architects ist ein Netzwerk, das Architekten, Ingenieure, Baufachleute und Bauherren verbindet.

Die Architektur wurde von der Arbeitsgemeinschaft markus gentner. att architekten und bachmann architekten entwickelt. Als Herausforderung des Baus wird bei german-architects.com beschrieben, den Geist des kreativen Szenetreffs des ?E-Werks? aufzugreifen und gleichzeitig das bestehende Industriebauwerk zu komplettieren. Besonders hervorgehoben wird die Fassadengestaltung und die Farbgebung des Baukörpers. Prägend sei schließlich auch, dass der alte Baumbestand weitgehend erhalten und in den Neubau des neues Jugendtreffs einbezogen wurde.

Das im Juli 2017 eröffnete Gebäude verbindet auf einer Nutzfläche von insgesamt 414 Quadratmetern den Jugendtreff, die Fahrradwerkstatt und eine Bühne sowie einen Ausschank im Außenbereich des Biergartens.

Bitte nicht auf Äckern und Wiesen spazieren gehen, Hunde anleinen

Mit den steigenden Frühlingstemperaturen beginnt die Aufwuchs- und Vogelbrutzeit und wir müssen unser Verhalten dem aufkeimenden Leben in der Natur respektvoll anpassen. Viele Landwirte klagen zu dieser Jahreszeit darüber, dass erholungsuchende Bürger immer wieder achtlos landwirtschaftlich genutzte Flächen betreten ? oftmals dabei auch ihre Hunde laufen lassen - ohne sich der Schäden bewusst zu sein, die dadurch an den Jungpflanzen entstehen können. Freilaufende Hunde bedeuten eine besondere Gefahr für bodenbrütende Vogelarten und Tiere, die auf die Futtersuche in Wiesen und Äckern angewiesen sind. Auch über den Winter teilweise entstandene Trampelpfade entlang der Wiesenränder müssen wieder aufgegeben werden.

Das Amt für Umweltschutz und Energiefragen weist deshalb darauf hin, dass landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen während der Nutzzeit nur auf vorhandenen Wegen betreten werden dürfen (Art. 30 des Bayerischen Naturschutzgesetzes). Als Nutzzeit gilt die Zeit zwischen Saat oder Bestellung und Ernte, bei Grünland ist die Zeit des Aufwuchses maßgebend. An besonders markanten Stellen weisen entsprechende Schilder die Spaziergänger auf die Rechtslage hin.

Das städtische Umweltamt bittet zudem alle Reiterinnen und Reiter, auf die Kennzeichnungspflicht bei Ausritten in den Erlanger Landschaftsschutzgebieten zu achten. Entsprechende Plaketten sind zum Preis von 10 Euro/Paar im Amt für Umweltschutz und Energiefragen (Schuhstraße 40), Zimmer 422, erhältlich. Die Kennzeichnungspflicht betrifft auch Reiter, deren Tiere im Umland stehen, die aber im Stadtgebiet ausgeritten werden. Nähere Informationen: ralf.jaehnert@stadt.erlangen.de

Neue Straßennamen im Bereich des Siemens-Campus

Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss hat vor kurzem beschlossen, neue Straßen und Wege im Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 435 und 436 ? Siemens-Campus (Modul 1 und 2) zu benennen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Straßennamen: Halskestraße (nach Johann Georg Halske, Mitbegründer der Telegraphen-Bauanstalt Siemens&Halske), Schuckertstraße (nach Johann Siegmund Schuckert, Mitbegründer der Siemens-Schuckert-Werke), Siemenspromenade (nach Werner von Siemens), Wattweg (nach James Watt, schottischer Erfinder und Mechaniker), Ampèreweg (nach Andre-Marie Ampère, franz. Physiker und Mathematiker), Faradayweg (nach Michael Faraday, englischer Naturforscher und Experimentalphysiker), Meitnerweg (nach Elise Meitner, österreichische Kernphysikerin) und Sponerweg (nach Hertha Sponer, deutsche Physikerin).

Ein genauer Lageplan ist in der aktuellen Ausgabe des Amtsblattes (?Die amtlichen Seiten?) vom 22. März abgedruckt (Info: www.erlangen.de/das).

Sperrung im Herbstäckerweg bis 20. April verlängert

Die Sperrung des Herbstäckerwegs auf Höhe der Anwesen 24 und 26 wird bis zum 20. April verlängert. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, werden dort Aufgrabungsarbeiten ausgeführt.

Vollsperrung der Grundherrnstraße in Eltersdorf noch bis 6. April

Die Vollsperrung der Grundherrstraße auf Höhe der Hausnummer 3 in Eltersdorf muss bis einschließlich 6. April, verlängert werden. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt informiert, dauern dort die Bauarbeiten länger.

23.03.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen