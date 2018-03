RathausReport vom 21. März 2018

Janik unterstützt ?Mutlanger Manifest?

Oberbürgermeister Florian Janik hat am Dienstag in Anwesenheit von Vertreterinnen und Vertretern des Erlanger Bündnis für den Frieden für die Stadt Erlangen das ?Mutlanger Manifest? unterzeichnet. Das Manifest setzt sich für die Einhaltung bestehender Abrüstungsverträge und den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zum Atomwaffenverbotsvertrag ein. Es wurde von der Gemeinde Mutlangen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg initiiert.

Oberbürgermeister Florian Janik bezeichnete es als ganz wesentliche Aufgabe von Kommunen, sich weltweit für Abrüstung und Frieden einzusetzen. ?Die Menschen in Städten sind die Ziele von Kriegen und Zerstörung.? In der Geschichte Erlangens habe man als Truppenstandort die Folgen der Ost-West-Konfrontation intensiv erlebt. Gleichzeitig habe die Stadt schon früh versucht, durch Städtepartnerschaften aktiv zur Entspannungspolitik beizutragen und ist unter anderem auch dem weltweiten Mayors-for-Peace-Netzwerk beigetreten, dem weltweit 7.500 Städte angehören. ?Mit der Unterzeichnung des Mutlanger Manifests wollen wir ein weiteres Zeichen setzen, dass wir einen neuen atomaren Rüstungswettlauf ablehnen und für konsequente Abrüstung eintreten?, so Janik.

Für das Erlanger Bündnis für den Frieden sprach Manfred Kirscher: ?Ich begrüße es außerordentlich, dass unser Oberbürgermeister -- seiner Verantwortung für das Wohl seiner Bürger bewusst -- das Manifest aus Mutlangen unterzeichnet. Städte dürfen keine Ziele von Kriegen sein.?

Fränkische Oberbürgermeister treffen sich in Würzburg

Die Arbeitsgemeinschaft fränkischer Oberbürgermeister trifft sich am Freitag, 23. März, in Würzburg zur ihrer nächsten Sitzung. Für die Stadt Erlangen nimmt Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens daran teil. Auf der Tagesordnung stehen Themen wie die Digitalisierung als Herausforderung für die Kommunen, Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen/Schutz vor Terroranschlägen sowie die personelle Situation bei den Regierungen. Zum Abschluss findet wie immer ein Pressegespräch statt.

Oberbürgermeister besucht Freitagsgebet

OB Florian Janik besucht am Freitag, 23. März, das traditionelle Freitagsgebet der Islamischen Gemeinde. Die Einladung dazu erfolgte im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus.

Stadt-SMV ruft zu ?Bunt gegen Rassismus?-Kundgebung auf

Bereits zum vierten Mal ruft die Stadt-SMV (Schülermitverantwortung) alle Schülerinnen und Schüler am Freitag, 23. März, zur Demonstration ?Bunt gegen Rassismus? auf. Der Ausländer- und Integrationsbeirat, das Jugendparlament, der Seniorenbeirat sowie unter anderem die Aktion Courage unterstützen die Kundgebung, die um 17:00 Uhr am Rathausplatz beginnt. Dabei wird auch Oberbürgermeister Florian Janik alle Teilnehmer begrüßen. Der Demonstrationszug bewegt sich dann über die Nürnberger Straße, auf den Hugenotten- und den Schloßplatz zur Hauptkundgebung (18:00 Uhr). Um 19:00 Uhr findet am Kulturzentrum E-Werk (Fuchsenwiese 1) der Abschluss statt.

Historikerin spricht über 100 Jahre Frauenwahlrecht in Erlangen

Das Stadtarchiv lädt am Freitag, 23. März, um 18:00 Uhr in seinen Lesesaal (Luitpoldstraße 47, Erdgeschoss) ein zu einem Vortrag der Historikerin Nadja Bennewitz. Die Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg spricht über die Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren. Der Schwerpunkt ihrer Ausführungen liegt auf der Hugenottenstadt.

VdK-Kreisverbandstag in Buckenhof

Der VdK-Kreisverband Erlangen-Höchstadt hält am Samstag, 24. März, im Hallerhof in Buckenhof seinen diesjährigen Kreisverbandstag mit Neuwahlen ab. Einer Einladung des Sozialverbands folgt auch Oberbürgermeister Florian Janik.

Kunstmuseum zeigt ?Helmut C. Walter?-Schau

Im Kunstmuseum wird am Sonntag, 25. März, die Ausstellung ?Helmut C. Walter ? Linie, Landschaft, Lebenslust? von Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth eröffnet. Helmut C. Walter ist besonders für seine oft spitzzüngigen Karikaturen bekannt und war schon früh als Zeichner, Illustrator und Karikaturist für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften wie die Augsburger Allgemeine, pardon, publik und die Süddeutsche Zeitung tätig. Gleichzeitig hat er ein sehr umfangreiches malerisches Oeuvre geschaffen, in dem vor allem die Landschaft eine entscheidende Rolle spielt. Die Ausstellung wird sämtliche Facetten präsentieren. Der 1940 in Würzburg geborene Walter verbrachte seine Jugend in Erlangen. Bis zum 29. April ist die Schau ? zu den Öffnungszeiten des Kunstmuseums ? zu sehen. Info: www.erlangen.de/kunstmuseum.

Erlangen beteiligt sich wieder an ?Earth Hour?

Die Stadt Erlangen beteiligt sich am kommenden Samstag, 24. März, wieder an der ?Earth Hour?: Von 20:30 bis 21:30 Uhr gehen dabei rund um den Globus die Lichter aus. Während der weltgrößten Klimaschutzaktion, organisiert von der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF, werden tausende Städte symbolisch ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit hüllen.

Eine Stunde lang wird die Beleuchtung des markgräflichen Schlosses, des Paulibrunnens und des Bürgerpalais Stutterheim ausgeschaltet, um ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

In Deutschland steht die Aktion dieses Jahr unter dem Motto ?Für einen lebendigen Planeten?. Die Umweltschützer wollen auf die Bedrohung der weltweiten Artenvielfalt aufmerksam machen und dass mit deren Verlust auch die menschlichen Lebensgrundlagen gefährdet sind. Mittlerweile wird die ?Stunde der Erde? auf allen Kontinenten in über 170 Ländern begangen. Weltweit nehmen rund 7.000 Städte teil, allein in Deutschland waren es 323 im vergangenen Jahr.

Volkshochschule in Osterferien geschlossen

Das Servicebüro der Volkshochschule Erlangen in der Friedrichstraße und das vhs-Bistro bleiben während der Osterferien vom 26. März bis einschließlich 6. April geschlossen. Auch der Unterrichtsbetrieb pausiert. Die Geschäftsstelle der vhs ist in diesem Zeitraum nur eingeschränkt erreichbar. Die letzte Flüchtlings- und Integrationskursberatung vor den Ferien findet am Donnerstag, 22. März, von 12:00 bis 14:00 Uhr statt. Die nächsten Termine: Montag, 9. April, 16:00 bis 17:30 Uhr, Dienstag, 10. April, 11:00 bis 12:00 Uhr und Donnerstag, 12. April, 12:00 bis 14:00 Uhr.

Anmeldung zur Paul-Klee-Kunstfahrt

Die Volkshochschule Erlangen nimmt im Internet unter www.vhs-erlangen.de ab sofort Anmeldungen zu der Kunsttagesfahrt ?Paul Klee ? die Konstruktion des Geheimnisses? am Samstag, 14. April, nach München entgegen. Abfahrt ist um 7:30 Uhr am Busbahnhof Erlangen (Zustieg in Fürth, Hauptbahnhof: 8:00 Uhr), die Rückkehr für 19:30 Uhr geplant.

Die Ausstellung in der Pinakothek der Moderne zeigt 125 Leihgaben aus praktisch allen Klee-Sammlungen der Welt. Am Nachmittag ist der Besuch der Sammlung des 20. Jahrhunderts vorgesehen. Die Teilnahmegebühr beträgt 48,00 Euro.

21.03.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen