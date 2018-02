RathausReport vom 21. Februar 2018

Stadt und GEWOBAU wollen Wohnungstausch erleichtern

Die Lage am Wohnungsmarkt ist nach wie vor sehr angespannt. Unter anderem besteht ein hoher Bedarf an großen Wohnungen mit vier oder mehr Zimmern für Familien mit mehreren Kindern. Anderseits ist bekannt, dass große Wohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAU zum Beispiel nach Trennungen, dem Tod eines Partners oder nach dem Auszug von erwachsenen Kindern, von Alleinstehenden oder Paaren bewohnt werden. Nach Auskunft der GEWOBAU handelt es sich um bis zu 60 Sozialwohnungen und rund 110 freifinanzierte Wohnungen.

Bei den freifinanzierten Wohnungen berät die GEWOBAU im Einzelfall bereits seit längerem Mieterinnen und Mieter, die an einem Wohnungstausch interessiert sind. Zudem werden beim Sozialamt Wohnungssuchende geführt, die gerne eine größere Wohnung gegen eine kleinere Wohnung tauschen würden. Diese Bemühungen sollen nun systematisiert und ausgedehnt werden. Dabei sollen die in Frage kommenden Mieterinnen und Mieter beraten und motiviert werden, ihre Wohnung zu tauschen. Dabei werden die Bedürfnisse und Umstände der Mieterinnen und Mieter im Mittelpunkt stehen und unterstützende Maßnahmen wie etwa Umzugshilfe oder Miethöhe abgestimmt. Bürgermeisterin und Sozialreferentin Elisabeth Preuß sagte, dass die Hauptaufgabe die Schaffung von neuen bezahlbaren Wohnungen bleibe. Preuß weiter: ?Mit kreativen Projekten wie Wohnen für Hilfe oder jetzt dem Wohnungstausch-Konzept wollen wir zusätzlich versuchen, vorhandenen Wohnraum so gut wie möglich zu nutzen.?

Busverkehr in der Innenstadt soll neu geordnet werden

Die Probleme des Busverkehrs in der Innenstadt sind bekannt: Die Menschen im Bereich der Goethestraße sind durch zahlreiche Busse stark belastet. Wer vom Bahn- auf den Busverkehr umsteigen will, muss je nach Buslinie und Tageszeit unterschiedliche Haltestellen benutzen. Die teils komplizierten Umsteigeverbindungen gehen zu Lasten eines attraktiven Öffentlichen Nahverkehrs. Zudem wird der Hugenottenplatz als einer der zentralen Plätze in der Innenstadt von den Bussteigen dominiert. Städtebauliche Möglichkeiten für die Gestaltung dieses Platzes können derzeit deshalb nicht genutzt werden. Um diese Problemlagen anzugehen, hat die Verwaltung nun erste Vorüberlegungen zur Planung eines zentralen Busverknüpfungspunkts in den Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss eingebracht. Der Vorschlag sieht vor, zwei Standorte, nämlich westlich des Einkaufzentrums Arcaden entlang der Bahngleise und am Großparkplatz, vertieft zu prüfen. Um eine nachhaltige Entlastung der Goethestraße zu ermöglichen, soll die Verwaltung ferner prüfen, wie die Verbindung Martinsbühler Straße, Thalermühlstraße, Großparkplatz für den Busverkehr ertüchtigt werden kann.

?Die Verwaltung geht mit dem Busverknüpfungspunkt den nächsten Schritt zur Umsetzung der Ziele des Verkehrsentwicklungsplans an?, sagte Bau- und Planungsreferent Josef Weber. Bei der Beauftragung des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) wurde einstimmig beschlossen, die Verknüpfungen des Nahverkehrs zu verbessern, um diesen attraktiver zu machen und um die schon lange versprochene Entlastung der Goethestraße anzugehen. Bau- und Planungsreferent Josef Weber stellte im Ausschuss Vor- und Nachteile der beiden in die engere Wahl kommenden Standorte vor. ?Grundsätzlich ermöglichen beide Standorte eine attraktive Verknüpfung mit dem Bahnverkehr und der geplanten Stadt-Umland-Bahn?, so Weber. Beim Standort Arcaden sei die Anbindung an die Bahn über den Bahnsteig 1 gesichert, beim Standort Großparkplatz über den Westausgang. Der Standort Arcaden würde zusätzlich auch das neue Landratsamt direkt anfahren. ?Sowohl beim Standort Arcaden als auch beim Standort Großparkplatz muss jedoch die Leistungsfähigkeit des umliegenden Straßennetzes für die Aufnahme des Busverkehrs sichergestellt werden?, stellte Weber weiter fest. Für den Standort Großparkplatz spricht, dass sich der notwendige Baugrund bereits im Eigentum der Stadt befindet, während Teile des Standorts Arcaden noch durch Grunderwerb gesichert werden müssen. Bezüglich der Buslinienführung bietet der Standort Arcaden hingegen deutliche Vorteile. ?Die Linien durch die Altstadt und die nordöstliche Innenstadt könnten direkt zum Zentralen Omnibusbahnhof geführt werden?, erläuterte Weber. Bei einer Verwirklichung der Lösung auf dem Großparkplatz hingegen wären hier Umwegfahrten und deutlich höhere Betriebskosten zu erwarten.

Eine entsprechende Beschlussfassung der Stadtratsgremien vorausgesetzt wird die Verwaltung die Planungen vertiefen und eine Vorzugsvariante zur Abstimmung vorlegen. Ziel ist es, so die im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans für den Nahverkehr entwickelten Maßnahmen bis Ende 2018 weiter zu konkretisieren. Die Diskussion ist eng mit der Trassenfindung für die Stadt-Umland-Bahn verknüpft. Für 2018 ist eine Bürgerinformation zu dem Themenkomplex geplant. Die Bürgerbeteiligung wird über das Forum VEP sichergestellt.

Erlangen will Modellstadt für kostenlosen Nahverkehr werden

Die Stadt Erlangen will Modellstadt für ein kostenloses Nahverkehrsangebot werden. Oberbürgermeister Florian Janik legte dem Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss ein entsprechendes Schreiben an das Bundesumweltministerium vor. Die kürzlich von der Bundesregierung aufgebrachte Idee, Länder und Kommunen bei der Einführung eines kostenlosen ÖPNV-Angebots finanziell zu unterstützen, habe man ?mit Begeisterung? aufgenommen. ?Die bisherigen Bemühungen zur Einhaltung der Grenzwerte für Stickoxide reichen nicht aus, deshalb ist es jetzt an der Zeit, innovative, außergewöhnliche und große Maßnahmen vorzubereiten?, heißt es in dem Schreiben weiter. Erlangen biete sich nicht zuletzt auf Grund hoher Einpendlerzahlen als Modellstadt an, um die Auswirkungen auf die Fahrgastzahlen und die Wirksamkeit auf die Sauberkeit der Luft zu testen.

Als wesentliche Voraussetzung nennt Janik in seinem Schreiben jedoch, dass ausreichende finanzielle Mittel des Bundes bzw. des Landes Bayern dauerhaft und verlässlich zur Verfügung gestellt werden können. ?Daran wird sich messen, ob die Idee vom Bund wirklich ernsthaft verfolgt wird?, sagte Janik.

Die derzeitigen jährlichen Kosten des ÖPNV in Erlangen betragen rund 19 Millionen Euro. Davon werden durch Tarifeinnahmen von den Kunden rund 13 Millionen Euro gedeckt. Das verbleibende Defizit in Höhe von 6 Millionen Euro wird von den ESTW bzw. der Stadt Erlangen finanziert. Es ist davon auszugehen, dass durch eine kostenfreie Nutzung ein Ausbau der Transportkapazitäten in den Hauptverkehrszeiten erforderlich sein wird, der die jährlichen Kosten, grob geschätzt, auf 25 Millionen Euro steigern werden wird.

Stadt will Baumpflanzungen verstärken

Der Klimawandel setzt den Bäumen auf städtischen Grund deutlich zu. Trockene Jahresverläufe und heiße, dürre Sommerperioden schädigen insbesondere die Baumarten Birke, Erle, Kiefer und Hainbuche. Aber auch notwendige Veränderungen der Infrastruktur für Verkehr, Versorgungsleitungen und Neubauten machen Fällungen erforderlich. Die Zahl der gefällten Bäume, die auf Grund ihres Umfangs und Ihrer Höhe der Baumschutzverordnung unterliegen, ist in den Jahren 2015 bis 2017 deshalb deutlich angestiegen. Insgesamt wurden in den Jahren 2012 bis 2017 im gesamten Stadtgebiet rund 1.300 städtische Bäume gefällt, rund 1.100 Bäume wurden nachgepflanzt. Die Stadtverwaltung plant für 2018, die Zahl der Baumpflanzungen weiter zu steigern. Dies hat die Verwaltung nun dem Umwelt-, Verkehrs und Planungsausschuss dargelegt.

Die von der Verwaltung vorgelegte Statistik zeichnet ein differenziertes Bild für das Stadtgebiet. Als problematisch stellt sich die Entwicklung in den Baumpflegebezirken Erlangen Nord, Süd und in Dechsendorf dar. Insbesondere im städtischen Bereich überwiegt die Zahl der Fällungen gegenüber den Nachpflanzungen, weil Baumstandorte wegfallen und wenig neue geschaffen werden.

In Dechsendorf mussten besonders viele Bäume wegen Trockenheitsschäden entfernt werden. Ersatzpflanzungen sind geplant, können aber hier wie auch an anderen Standorten nicht immer im Jahr der Fällung erfolgen. Deutlich wird dies insbesondere für das Jahr 2017, in dem insgesamt 365 Bäume auf städtischem Grund gefällt werden mussten, während nur knapp 160 Neupflanzungen vorgenommen werden konnten. Eine positive Bilanz wiesen hingegen die Bezirke Röthelheimpark und Büchenbach auf, da dort zahlreiche zukunftsfähige Baumstandorten geschaffen wurden und wenig gefährdeter Altbaumbestand vorhanden ist.

Auch in den nächsten beiden Jahren ist mit vielen Fällungen wegen Trockenheitsschäden zu rechnen, sagte Umweltbürgermeisterin Susanne Lender-Cassens. ?Unsere Bestrebungen zur Nachpflanzung von Bäumen werden wir deshalb insbesondere auf die Bezirke konzentrieren, wo es eine negative Entwicklung gibt.? Für das Frühjahr 2018 sind bereits 100 Baumpflanzungen geplant, weitere Pflanzungen werden für den Herbst vorbereitet. Darüber hinaus soll im Rahmen einer Informationskampagne für erschwerte Rahmenbedingungen für Stadtbäume durch die zunehmende Trockenheit aber auch durch Straßen, Parkplätze, Kanäle, Leitungen und Neubaumaßnahmen sensibilisiert werden.

Stadträtin gratuliert zu Diamantener Hochzeit

Das Ehepaar Irmgard und Hermann Hannweg feiert am Donnerstag, 22. Februar, seine Diamantene Hochzeit. Für die Stadt gratuliert Stadträtin Pierrette Herzberger-Fofana zum 60. Hochzeitstag.

Bürgermeisterin besucht Jessup Moot Court der FAU

Bürgermeisterin Elisabeth Preuß ist am Freitagnachmittag, 23. Februar, zu Gast bei der Generalprobe des Jessup Moot Courts-Teams der Friedrich-Alexander-Universität (FAU). Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb, bei dem ein fiktionaler Streit zweier Staaten vor dem Internationalen Gerichtshof simuliert wird. Die Teilnehmer müssen Schriftsätze und mündliche Vorträge in englischer Sprache für die beteiligten Prozessparteien verfassen und vorbereiten.

Oberbürgermeister eröffnet Erlanger Berufsinformationstag

Die Erlanger Rotary Clubs veranstalten gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Elternbeiräte der Gymnasien am Samstag, 24. Februar, den Erlanger Berufsinformationstag EBIT. Er richtet sich speziell an die Gymnasiasten der Jahrgangsstufen 10 bis 12, Fachoberschüler und Berufsoberschüler und deren Eltern. Oberbürgermeister Florian Janik eröffnet den EBIT um 9:00 Uhr. Die Veranstaltung dauert bis 13:00 Uhr.

Kooperationspartner sind zahlreiche Behörden und Betriebe der Region.

Stadt lädt zu Bürgerversammlung für Alterlangen

Zur Bürgerversammlung für Alterlangen lädt die Stadt am Donnerstag, 1. März, um 20:00 Uhr in die Turnhalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (Dompfaffstraße 111) ein. Bürgerinnen und Bürger sind dabei eingeladen, ihre Anliegen einzubringen und Anträge an den Stadtrat zu formulieren. Die Sitzungsleitung hat Oberbürgermeister Florian Janik.

Wie immer besteht die Möglichkeit, Anliegen bereits vorab per E-Mail (buergermeister-und-presseamt@stadt.erlangen.de) einzureichen. Wer eine Behinderung hat oder besondere Unterstützung braucht, kann sich ebenfalls unter dieser Adresse melden.

vhs und Carla Bruni sagen dem Wintersemester ?adieu!?

Mit einer Hitparade populärer französischer Lieder lässt die Volkshochschule am Freitag, 23. Februar, das Wintersemester 2017/18 ausklingen. Ab 19:00 Uhr erfreuen im vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) Chansons von Carla Bruni, Francis Cabrel, Patricia Kaas und anderen Vertretern der frankophonen Musikszene die Gäste. Und mit kleinen Hörverständnisübungen sorgt Gastgeberin Sonja Pohl möglicherweise für das eine oder andere entzückte ?Oh, là, là! und ?c'est si bon?.

Guter Rat für umweltbewusste Autofahrer

Mit Spannung erwarten Millionen von Autofahrern das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, das Städten mit hoher Luftbelastung erlauben könnte, Diesel-Fahrzeuge auszusperren. Der Bund Naturschutz (BN) Erlangen lädt aus diesem Grund am Freitag, 23. Februar, um 19:30 Uhr zu einem Informationsabend ins Lesecafé der Volkshochschule im Altstadtmarkt ein.

BN-Experte Heinz Horbaschek erläutert an diesem Tag die aktuelle Situation, er erklärt Vor- und Nachteile von Benzin-, Diesel-, Hybrid-, Elektro- und anderen Motoren und gibt Denkanstöße, was beim möglicherweise anstehenden Pkw-Kauf jetzt zu bedenken ist. Der Eintritt ist frei.

Wer möchte über ?Glück des Älterwerdens? diskutieren?

Ein Gesprächskreis der Volkshochschule (vhs) Erlangen, der sich ab dem 27. Februar an insgesamt drei Abenden (weitere Termine: 10. April und 8. Mai) unter verschiedenen Blickwinkeln dem Glück des Älterwerdens nähern möchte, sucht dringend noch Damen und Herren zum Gedankenaustausch. Interessenten werden gebeten, sich rasch bei der vhs anzumelden ? entweder per E-Mail (vhs.sekretariat@stadt.erlangen.de), über die Webseite www.vhs-erlangen.de oder persönlich im vhs-Servicebüro (Friedrichstraße 19). Die Teilnahmegebühr beträgt 16 Euro. Für professionelle Moderation sorgen die Dipl.-Pflegewirtin Friederike Leuthe und der Dipl.-Physiker Martin Hoheisel.

Grundherrstraße ab Mittwoch gesperrt

Die Grundherrstraße in Eltersdorf ist von Mittwoch, 28. Februar, bis Freitag, 16. März, auf Höhe der Hausnummer 3 komplett gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, finden dort Bauarbeiten statt. Fußgänger können die Arbeitsstelle aber passieren.

Sperrung in der Webichgasse

In Eltersdorf ist die Webichgasse ab Mittwoch, 28. Februar, gesperrt. Bis Samstag, 3. März, ist die Stichstraße gesperrt. Außerdem, so informiert das Referat für Planen und Bauen der Stadt, gibt es mehrere Halteverbote. Der Grund sind Bauarbeiten.

