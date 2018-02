RathausReport vom 2. Februar 2018

Straßenausbaubeiträge: Stadt verschickt derzeit keine Bescheide

Wegen der angekündigten Abschaffung der Straßenausbaubeiträge verschickt die Stadt Erlangen derzeit keine Gebührenbescheide mehr. Die derzeitige Unklarheit sorgt bei der Stadtverwaltung jedoch für erhebliche Unsicherheit. ?Die anstehenden wichtigen Investitionsprojekte können und wollen wir bis zur Klärung durch das Land natürlich nicht ruhen lassen?, sagt Bau- und Planungsreferent Josef Weber. Die Verwaltung sei mit vermehrten Bürgeranfragen konfrontiert. Ebenso wenig wie bei den Informationsveranstaltungen, die im Vorfeld von Straßensanierungen durchgeführt werden, könne man derzeit Klarheit über das künftige Verfahren geben. ?Für alle Kommunen sind nun eine Kompensation der fehlenden Beiträge und schnelle Rechtssicherheit nötig?, fordert deshalb Oberbürgermeister Florian Janik. ?Bisher kenne ich nur unverbindliche Verlautbarungen. Wir stehen also weiterhin in der Situation, dass wir die Beiträge rechtlich gesehen erheben müssen. Deshalb braucht es im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und der Stadt nun rasch verbindliche Regelungen und auch faire und eindeutige Übergangsregelungen?, so Janik weiter.

Neben der Unklarheit über die Erhebung von Beiträgen bei künftigen Straßensanierungen bereiten der Kommune auch zurückliegende Maßnahmen Probleme. Derzeit sind geleistete Straßenbau-Investitionen von ca. 8,5 Millionen Euro in den Jahren 2003 bis 2015 noch nicht abgerechnet, dem gegenüber stehen noch ca. zwei Millionen Euro Straßenausbaubeiträge aus. ?Wir können die Beiträge erst dann erheben, wenn eine Maßnahme wirklich vollständig abgeschlossen ist, also beispielsweise auch die Grünpflanzungen vorgenommen wurden oder die Straßenbeleuchtung fertiggestellt ist?, erläutert Weber die Ausstände. Auch für die Haushaltsplanung der kommenden Jahre sind die Beträge von Bedeutung. In den Jahren 2017 bis 2022 sind Investitionen in Höhe von 13,5 Millionen Euro vorgesehen, bei denen bisher die Straßenausbaubeiträge fällig geworden wären. ?In den Planungen sind wir bisher davon ausgegangen, dass sich 4,4 Millionen Euro aus Beiträgen finanzieren?, erläutert Kämmerer Konrad Beugel.

Janik fordert deshalb eine Lösung, die die Kommunen nicht weiter belastet. ?Es darf keine Regelung geben, bei der die Kommunen auf den ausstehenden Kosten sitzen bleiben. Für die Zukunft muss sichergestellt sein, dass wir die notwendigen Investitionen im Straßenbau weiter tätigen können?, sagt OB Janik deshalb in Richtung Bayerische Staatsregierung. ?Die Summen, die bisher als Ausgleich für die ausfallenden Beiträge genannt werden, sind vor diesem Hintergrund viel zu niedrig.?

Com.It.Es tagt am Samstag

Das Com.It.Es Nürnberg (Komitees der Italiener im Ausland) kommt zum ersten Mal in Erlangen zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Sie findet am Samstag, 3. Februar, im Bürgertreff ISAR12 (Isarstraße 12) zusammen. Unter den Gästen befinden sich der italienische Generalkonsul aus München Renato Cianfarani, Honorarkonsul Günther Kreuzer aus Nürnberg sowie OB Florian Janik.

Jahresempfang des TV 1848

Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens ist am Sonntag, 4. Februar, zu Gast beim Jahresempfang des Turnvereins 1848. Er findet in der Jahnhalle statt.

Preisträgerkonzert von ?Jugend musiziert?

Dem Preisträgerkonzert von ?Jugend musiziert? wohnen am Sonntag, 4. Februar, die Bürgermeisterinnen Susanne Lender-Cassens und Elisabeth Preuß bei. Es findet zum Abschluss des Regionalwettbewerbs im Erlanger Musikinstitut (Rathsberger Straße 1-3) statt.

?Der Beck? stellt erstes Elektro-Lieferfahrzeug vor

Die Bäckerei ?Der Beck? nimmt ihr erstes strombetriebenes Lieferfahrzeug am Dienstag, 6. Februar, offiziell in Betrieb. Einer Einladung dazu folgt auch Wirtschafts- und Finanzreferent Konrad Beugel in die Firmenzentrale nach Tennenlohe.

Poeschke- und Zahn-Schule richten Partnerklasse ein

In der Michael-Poeschke-Schule startet zum Schuljahr 2018/2019 eine Partnerklasse der Georg-Zahn-Schule (Lebenshilfe). Bei einem Informationsabend am Dienstag, 6. Februar, begrüßen zu Beginn Bürgermeisterin Elisabeth Preuß sowie Bildungsreferentin Anke Steinert-Neuwirth die Eltern und Gäste in der Michael-Poeschke-Schule. Preuß spricht zudem über das Thema Inklusion.

Kosbacher Ortsbeirat tagt

Der Ortsbeirat Kosbach kommt am Dienstag, 6. Februar, um 19:30 Uhr im Kosbacher Stadl (Reitersbergstraße 21) zu seiner ersten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr zusammen. Themen sind das Planfeststellungsverfahren für den sechsstreifigen Ausbau der Autobahn A3, ausstehende Geschwindigkeitsmessungen seit Entfernung der Baken in Häusling, der Busverkehr u.a.m.

Gründung des Netzwerkes Hospiz- & Palliativ-Versorgung

Das Netzwerk Hospiz- & Palliativ-Versorgung (NetHPV) Erlangen und Erlangen-Höchstadt wird am Mittwoch, 7. Februar, im Rathaus offiziell gegründet. Federführend durch den Hospizverein Erlangen, mehrere Akteure aus der Hospiz- und Palliativversorgung in der Region, dem Bayerischen Hospiz- und Palliativverband (BHPV) sowie der Stadt und dem Landkreis ist es gelungen 13 Netzwerkpartner für einen Kooperationsvertrag und damit der Gründung eines Netzwerkes Hospiz- & Palliativ-Versorgung (NetHPV) Erlangen und Landkreis Erlangen Höchstadt an einen Tisch zu holen. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß wohnt der Veranstaltung bei.

Gefördert wird dies als Projekt ?Netzwerkmoderatoren zum Aufbau regionaler Versorgungsnetze im hospizlich-palliativen Bereich? vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zusammen mit dem BHPV für die ersten Jahre. Das Netzwerk liefert einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Versorgungsstruktur für schwerstkranke und sterbende Menschen.

Vollsperrung der Komotauer Straße

Ab Montag, 5. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 30. März, wird im Zuge der Kanalbaumaßnahme am Ohmplatz die Komotauer Straße zwischen Zeppelin- und Nürnberger Straße für den Verkehr voll gesperrt. Darüber informierte jetzt das Referat für Planen und Bauen der Stadt.

Wegen der zu erwartenden Verkehrsverlagerungen und der Busumleitung sind in der Zeppelinstraße Halteverbotszonen eingerichtet. Außerdem bleibt die Memelstraße aus bautechnischen Gründen zwischen Sudeten- und Nürnberger Straße weiterhin, voraussichtlich bis zum gesamten Bauende, voll gesperrt.

Baumfällungen in der Hans-Geiger-Straße

Die Wohnungsbaugesellschaft GBW beginnt in diesen Tagen Baumfällungsarbeiten in der Hans-Geiger-Straße. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadt. Die Baumfällungen wurden im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens unter der Auflage von Nachpflanzungen genehmigt. Außerdem werden die Grünflächen auch ökologisch aufgewertet. In dem Areal werden rund 700 neue Wohnungen geschaffen, ein Viertel davon als geförderter Wohnraum.

Tango Argentino ? live und mit Gefühl

Zu einem heißen Tango-Argentino-Abend lädt die Volkshochschule Erlangen, Friedrichstraße 19, am Freitag, 9. Februar, um 20:00 Uhr alle Liebhaber dieses Tanzes und auch die, die nur die Musik gern hören, in ihren Historischen Saal ein. Bei der großen Milonga sorgen einmal mehr Budde Thiem am Piano und Norbert Gabla am Bandoneon für gefällige südamerikanische Rhythmen. Die aus Buenos Aires stammende Tänzerin Nancy Morales und ihr Partner Stefan Schmitz zeigen in den Konzertpausen ihr Können auf dem Parkett. Landestypisches Fingerfood und argentinischer Wein aus dem vhs-Bistro sorgen an diesem Abend für die lukullische Begleitung, sind aber nicht im Eintrittspreis von 15,00 Euro (8,00 Euro ermäßigt) inbegriffen. Einlass ist bis 23:00 Uhr, Veranstaltungsende gegen Mitternacht.

Dokumentation zur VEP-Bürgerinformation

Wie soll sich die Mobilität in der Innenstadt bis zum Jahr 2030 entwickeln? Zu dieser Fragestellung wurden im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) verschiedene Ideen zur Verkehrsführung sowie für ein integriertes Parkraumkonzept in der Innenstadt entwickelt. Unter dem Motto ?Unterwegs in der Innenstadt ? Ideen für ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept? wurden diese Vorschläge am 13. November letzten Jahres im vollbesetzten kleinen Saal der Heinrich-Lades-Halle vorgestellt und diskutiert. Eine ausführliche Dokumentation steht nun zum Herunterladen auf der Internetseite des VEP bereit: www.vep-erlangen.de/partizipation/buergerbeteiligung/buergerinformationen/.

02.02.2018

