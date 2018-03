RathausReport vom 19. März 2018

Baumziehen: Termin am Dienstag entfällt

Der für Dienstag, 20. März, angekündigte Termin ?Baumziehen: Wurzeln werden auf Standfestigkeit geprüft?, entfällt. Der Grund, so teilt die Stadtverwaltung mit, sind die frostigen Temperaturen. Diese wirken sich negativ auf die Genauigkeit der Messergebnisse aus. Der Ersatztermin wird mitgeteilt.

StUB-Dialogforum: vor Ort-Termin findet mit dem Fahrrad statt

Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (StUB) veranstaltet am Mittwoch, 21. März, seine nächste Station im Rahmen der Ortsbegehungen. Die Regnitztalquerung steht dann im Mittelpunkt. Aufgrund der Streckenlänge von rund acht Kilometern findet die Veranstaltung als Befahrung mit dem Fahrrad statt. Über diese Zusatzinfo hat der StUB-Zweckverband am Freitag hingewiesen.

Treffpunkt ist um 17:00 Uhr am Busbahnhof am Großparkplatz (Parkplatzstraße).

Präsentationen und Infos der letzten Forum VEP-Sitzung online

Die Präsentationen und Informationen zu den Planfällen des letzten Forums Verkehrsentwicklungsplan (VEP) sind jetzt im Internet unter www.vep-erlangen.de im Internet verfügbar. Im Haus der Kirche Kreuz + Quer fand vergangenen Donnerstag die gut besuchte Diskussionsveranstaltung statt, bei der Planfälle zur Entlastung der Innenstadt vom motorisierten Durchgangsverkehr im Mittelpunkt standen. Basierend auf den Anregungen aus den vergangenen Foren, der Bürgerinformationsveranstaltung vom November 2017 sowie dem Stadtratsbeschluss vom Juli 2017 liegen nun modelltechnische Berechnungsergebnisse dieser Planfälle vor.

Bürgermeisterin gratuliert Absolventen der Krankenpflegeschule

Die Berufsfachschule für Krankenpflege lädt am Dienstag, 20. März, zur Abschlussfeier von 26 Schülerinnen und Schülern ins Unicum (Carl-Thiersch-Straße 9) ein. Sie haben ihre dreijährige Ausbildung beendet. Für die Stadt gratuliert Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens den neuen Gesundheits- und Krankenpflegern.

Kultur- und Freizeitausschuss tagt ? auch mit Bildungsausschuss

Der Kultur- und Freizeitausschuss des Stadtrats kommt am Mittwoch, 21. März, um 16:00 Uhr im Rathaus (1. OG, Ratssaal) zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Themen sind die Aufwertungen der Spielplätze Thymianweg (durch die GEWOBAU) und Komotauer Straße, die organisatorische Weiterentwicklung der Sing- und Musikschule sowie die Einrichtung einer Zweigstelle in Uttenreuth, eine Empfehlung der Kunstkommission zum Thema Kunst am Bau am Kultur- und Bildungscampus (KuBiC) Frankenhof, die Zukunft des Jazz-Band-Balls und anderes mehr.

Wegen eines Fraktionsantrags zur Auswahl des nächsten Sanierungsobjekts der kulturell genutzten Innenstadtgebäude (Priorität Stadtmuseum) kommen auch die Mitglieder des Bildungsausschusses in den Ratssaal.

Bürgermeisterin besucht ?Penzoldt?s Kochduell?

Die Ernst-Penzoldt-Mittelschule in Buckenhof veranstaltet im Zuge des berufsorientierenden Unterrichts das ?Penzoldt?s Kochduell?. Dabei lassen die Schüler ein Team gegen einen Profi-Koch bzw. eine Profi-Köchin antreten. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß folgt einer Einladung und verfolgt die Veranstaltung.

Stadtrat: Energiewende und Städtepartnerschaft mit Bozen Themen

Der Abschluss einer Städtepartnerschaftsvereinbarung mit der Landeshauptstadt Südtirols, Bozen, steht auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 22. März, um 16:30 Uhr im Ratssaal. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem: personelle Änderungen in den Stadtteilbeiräten Ost und Innenstadt, die Bedarfsfeststellung für einen Bürgertreff mit Beratungsangeboten

und einer Familienpädagogischen Einrichtung in Büchenbach-Nord und die Änderung der Betriebssatzung des Entwässerungsbetriebs der Stadt. Über die Energiewende in der Hugenottenstadt bzw. die Umsetzung der vorgegebenen Ziele spricht gegen 17:30 Uhr der Chef der Erlanger Stadtwerke, Wolfgang Geus.

Zum Abschluss der Städtepartnerschaft: Die etwa 107.000 Einwohner große italienische Stadt Bozen und Erlangen haben eine Persönlichkeit der jüngeren Zeitgeschichte gemeinsam: Josef Mayr-Nusser. Er verweigerte im Dritten Reich den Eid auf Adolf Hitler, zeigte mit dieser Handlung Charakterstärke und Zivilcourage. 1910 wurde Mayr-Nusser in Bozen geboren. Auf dem Weg ins Konzentrationslager starb er 1945 in Erlangen. Der Zustimmung des Stadtrats vorausgesetzt, soll vom 14. bis 17. Juni eine offizielle Delegation der Stadt nach Südtirol reisen, um einen Partnerschaftsvertrag zu unterzeichnen. Noch in diesem Jahr wird dann die Gegeneinladung nach Erlangen erfolgen. Die Initiative zur neuen Partnerschaft ging von der Stadt Bozen aus. Die Kontakte haben sich während der 2017 erfolgten Seligsprechung von Mayr-Nusser intensiviert.

Gemeinsame Sitzung von Städtetag und Landtag

Im Maximilianeum, dem Sitz des Bayerischen Landtags in München, findet am Dienstag, 20. März, die Sitzung des Personal- und des Organisationsausschusses des Bayerischen Städtetags (BST) gemeinsam mit dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes des Bayerischen Landtags statt. Für die Stadt Erlangen nimmt daran Personalreferent Thomas Ternes teil.

Stadtbibliothek: ?Darknet, Bitcoins und Underground Economy?

Das ?Darknet? und die sog. ?Underground Economy? sind neue Internetphänomene, die zunächst gar nicht so düster und gefährlich sind, wie sie klingen. Wer sich in totalitären Staaten für Informationsfreiheit einsetzt, hat guten Grund, seine IP-Adresse zu verschleiern. Allerdings ist dies auch für kriminelle Akteure attraktiv. Polizei und Staatsanwälte stellt dies vor neue Herausforderungen, den Rechtsstaat aber vor die Frage, wie er eine effektive Strafverfolgung gewährleisten kann, ohne das legitime Interesse der Nutzer an Anonymität zu stark einzuschränken. In einem Vortrag am Donnerstag, 22. März, um 17:00 Uhr spricht Christian Rückert (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) dazu in den Räumen der Stadtbibliothek. Der Eintritt ist frei.

Intercultural Cities: Video präsentiert ?bunte Stadt?

Erlangen wurde als eine von sechs Städten in Europa angefragt, sich an dem Projekt ?StoryCities? des Europarats zu beteiligen. Ziel ist das Sichtbarmachen von Menschen und Organisationen, die Vielfalt und Interkulturalität in der Stadt als Bereicherung für alle Bürgerinnen und Bürger erleben und/oder diese in ihrem Alltag umsetzen. Mitarbeiter von Intercultural Cities und der Kommunikationsabteilung des Europarats sind dazu Anfang Juli 2017 nach Erlangen gereist, um mit Vertretern aus Politik, Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft im Bereich der interkulturellen und interreligiösen Arbeit Interviews zu führen, Geschichten zu sammeln, Bilder und Videos zu machen. Das Ergebnis ist jetzt im Internet unter www.erlangen.de/integration (Intercultural Cities) zu sehen.

Gratis das ?Einmaleins? der Imkerei erlernen

Insekten, insbesondere Bienen, haben es zunehmend schwer in unserer Umwelt. Umso wichtiger ist es, mehr über sie zu erfahren. Eine gute Gelegenheit dazu bietet der Kulturpunkt Bruck in der Fröbelstraße 6 am Donnerstag, 22. März. Von 18:00 bis 20:00 Uhr gibt Klaus Becker, Bienenfachwart und 1. Vorsitzender des Imkervereins Herzogenaurach, eine allgemeine Einführung in die Imkerei und die Bedeutung der Bienen für unser gesamtes Ökosystem. Der Eintritt zu dieser Gemeinschaftsveranstaltung von Volkshochschule und Kulturpunkt Bruck ist frei.

Infoabend für Eltern ganz junger Mediennutzer

Um Fragen der verantwortungsvollen, kindgerechten Mediennutzung von 3- bis 6-jährigen geht es bei einem Info-Abend für Eltern am Donnerstag, 22. März, um 19:30 Uhr im Großen Saal der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19). Florian Frisch von der Stiftung Medienpädagogik Bayern gibt dabei Einblicke in frühkindliche Medienwelten. Er erläutert, wie Jungen und Mädchen Fernsehen

und Internet nutzen, wie sie mit Werbung umgehen und welche Inhalte ihnen Angst machen bzw. sie seelisch-geistig überfordern können. Und er gibt wichtige Tipps, wie Eltern ihre Jüngsten auf den richtigen Umgang mit der verführerischen Welt der Bildschirme und Displays vorbereiten sollten. Der Eintritt zu der Kooperationsveranstaltung mit dem Deutschem Kinderschutzbund (DSKB) und dem Bayerischem Elternverband (BEV) ist frei.

Tanzendes Jazz-Piano

Auf einen Jazz-Abend der Extraklasse darf sich das Erlanger Publikum am Freitag, 23. März, um 19:30 Uhr im Großen Saal der Volkshochschule in der Friedrichstraße 19 freuen. Unter dem Titel ?The Art of Solo & Duo? versprechen der Erlanger Bassist und Weltmusiker Rainer Glas und der kubanische Pianist Alberto Diaz Castillo an diesem Abend, ihre Instrumente zum Tanzen zu bringen. Erklingen werden u. a. Stücke von John Coltrane, Miles Davis, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Thelonious Monk und Eigenkompositionen. Glas gehört seit Jahrzehnten zu den großen Namen der deutschen Jazz-Szene, Diaz Castillo wurde in Europa durch seine Auftritte mit dem staatlichen Circus Circuba bekannt. Eintritt: 15,00 Euro (7,50 Euro ermäßigt).

Poetischer Balladenabend mit Piano

Poesie erklingt, ?Mal heiter, mal schaurig? bei einem Balladenabend mit Piano im vhs club INTERNATIONAL der Volkshochschule (Friedrichstraße 17). Der pensionierte Ingenieur Burkhard Kohler präsentiert am Freitag, 23. März, um 19:30 Uhr Gedichte aus Klassik, Romantik und Moderne, von Goethes ?Zauberlehrling? über Werke von August von Platen bis hin zu Bertold Brecht und Erich Kästners ?Entwicklung der Menschheit". Musikalisch untermalt wird der Vortrag von dem Berufsmusiker Jens Kaiser am Piano. Eintritt: 5,00 Euro.

Aktion ?Stadtradeln? lädt wieder ein

Vom 2. bis 22. Juli findet heuer wieder die Aktion ?Stadtradeln? statt, Erlangen beteiligt sich auch dieses Mal. Ab sofort kann man sich als Teilnehmer bzw. Team eintragen. ?Stadtradeln? ist eine Aktion des Vereins Klimabündnis e. V. Bei dem Wettbewerb geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren, radelnde Mitglieder der kommunalen Parlamente, tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Infos: www.stadtradeln.de/erlangen. Ansprechpartner bei der Stadt ist Joachim Kaluza (Telefon 09131 86-2632, E-Mail joachim.kaluza@stadt.erlangen.de).

Henkestraße in westlicher Richtung gesperrt

Während der Osterferien, von Montag, 26. März, bis Freitag, 6. April, wird die Henkestraße zwischen Gebbert- und Werner-von-Siemens-Straße in Fahrtrichtung Westen (stadteinwärts) für den Kfz-Verkehr gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen mitteilt, finden Kanalbauarbeiten statt. Stadtauswärts (Richtung Osten) bleibt die Henkestraße befahrbar. Gleichzeitig werden im Abschnitt Werner-von-Siemens-Straße zwischen Henke- und Hofmannstraße Arbeiten an der Straßenentwässerung durchgeführt und auch dieser Abschnitt gesperrt. Durch die gleichzeitige Sperrung soll der ausgedünnte bzw. unterbrochene Verkehrsfluss (Henkestraße) genutzt werden. Die Umleitungsstrecken sind jeweils ausgeschildert. Info: www.erlangen.de/verkehr.

19.03.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen