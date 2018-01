RathausReport vom 19. Januar 2018

Haushalt 2018: Hohe Investitionen ohne Neuverschuldung

Am Donnerstagabend hat der Erlanger Stadtrat den Haushalt 2018 mit 28 zu 23 Stimmen beschlossen. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von knapp 50 Millionen Euro vorgesehen. Große Projekte sind u.a. Investitionen in die Kindertagesstätten und im Jugendbereich (4,8 Mio Euro), in Schulen (10,4 Mio), die Generalsanierung des Frankenhofs (7,2 Mio) und der Heinrich-Lades-Halle (5,1 Mio), die Stadt-Umland-Bahn (1,5 Mio) und der Ausbaus des Radwegenetzes (1,6 Mio). Die Gewerbesteuereinnahmen sind im Haushalt auf 82 Millionen Euro angesetzt, die Einnahmen aus Einkommensteuer auf über 90 Millionen Euro. Trotz hoher Investitionen kommt der Haushalt ohne Neuverschuldung aus. Für das umfangreiche Zahlenwerk sprachen sich die Fraktionen der SPD, der Grünen Liste und der FDP aus.

Oberbürgermeister Florian Janik bezeichnete in seiner Haushaltsrede Erlangen als eine ?Stadt der Chancen?: ?Es ist unsere Aufgabe, mit dafür zu sorgen, dass aus der positiven Entwicklung Chancen für alle werden, dass gesellschaftliche Grenzen abgebaut werden und ein neues Miteinander entsteht?, sagte das Stadtoberhaupt. Deshalb investiere man erheblich in die kulturelle und die soziale Infrastruktur und schaffe Orte, in denen Miteinander entsteht. ?Wir investieren mit ganzer Kraft in die Zukunft unserer Stadt, ohne uns neu zu verschulden. Mit diesem Haushalt setzen wir ein starkes Signal in die richtige Richtung.?

Wechsel im Stadtrat: Gerkens folgt auf Bailey

Wechsel in der Fraktion der Grünen Liste im Stadtrat: Für die zum 31. Januar auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausscheidende Julia Bailey folgt ab dem 1. Februar Bernhard Gerkens. Der in Bamberg geborene Ingenieur wird in der Stadtratssitzung am 22. Februar offiziell vereidigt.

Die erste Listennachrückerin für Bailey, Phöbe Elter, hatte die Übernahme des Amtes abgelehnt.

Wohnungsbau soll mit Umland vorangetrieben werden

Der Erlanger Stadtrat hat am Donnerstag einer Beteiligung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAU an der GEWO-Land zugestimmt. Mit der Wohnungsbaugesellschaft GEWO-Land wollen Stadt und Land künftig gemeinsam gegen den Wohnraummangel vorgehen.

Oberbürgermeister Florian Janik, der die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden beim Thema Wohnungsbau initiiert hat, zeigt sich erfreut: ?Stadt und Umland stehen beim Thema Wohnraum vor den gleichen Herausforderungen. Mit der GEWO-Land können wir das Thema gemeinsam und auf Augenhöhe anpacken.? Die GEWOBAU versteht sich in diesem Zusammenhang als Dienstleister und stellt in der GEWO-Land den Umlandgemeinden ihr Know-How beim Bau von bezahlbarem Wohnraum zur Verfügung. Gemeinden im Umland von Erlangen können sich an der Gesellschaft beteiligen und dadurch selbst Wohnbauprojekte auf den Weg bringen. Vor dem Erlanger Stadtrat haben bereits Röttenbach, Spardorf, Uttenreuth, Buckenhof, Dormitz und Markt Heroldsberg den Beitritt beraten und entsprechende Beschlüsse gefasst. Weitere Gemeinden prüfen eine Beteiligung und bereiten Gremienbeschlüsse vor. Ein erstes konkretes Projekt der GEWO-Land zeichnet sich bereits in der Gemeinde Röttenbach ab. Dort soll ein ehemaliges Bauernhof-Grundstück durch einen modernen Mietwohnungsbau aufgewertet werden.

Dem Beitritt der GEWOBAU zur GEWO-Land muss formell noch die Gesellschafterversammlung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft zustimmen, da neben der Stadt Erlangen auch die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach zu den Gesellschaftern gehört. Die Gründung der GEWO Land soll voraussichtlich im März 2018 notariell beurkundet werden.

Dechsendorf: Bus für Einkaufsfahrten

Geschafft: Nach einer Testphase, die den Bedarf ermittelt hat, steht den Dechsendorfer Bürgerinnen und Bürger künftig ein sog. ?Bürgerbus? für Fahrten ins benachbarte Einkaufszentrum in Heßdorf zur Verfügung. Der zuständige Ortsbeirat hat sich für ein solches Angebot eingesetzt, um insbesondere älteren Bürgerinnen und Bürgern den Einkauf von Artikeln des täglichen Lebens zu erleichtern.

Der Stadt ist es gelungen, dazu eine Kooperation mit dem Carsharing Verein Erlangen abzuschließen. Bis auf weiteres fährt der Bus jeden Dienstag ein- bis zweimal nach Heßdorf und zurück und steht künftig auch für weitere Fahrten und Ausflüge zur Verfügung. Für Oberbürgermeister Florian Janik ist der Bürgerbus ein gelungenes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement mit Unterstützung der Kommune: ?Die Stadt zahlt die Einlage für den Bus und trägt den Jahresbeitrag, der Ortsbeirat organisiert und die Fahrgäste zahlen mit einem kleinen Obulus die Betriebskosten?.

Bürgermeisterin bei Bubenreuther Neujahrsempfang

Die Gemeinde Bubenreuth lädt am Sonntag, 21. Januar, zu ihrem Neujahrsempfang mit einem ökumenischen Gottesdienst ein. Einer Einladung an die Stadt dazu folgt Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

Neujahrsempfang des Eltersdorfer Ortsbeirats

Im EGi (Eltersdorfer Straße 19 a, gegenüber Egidienhaus) veranstaltet der Ortsbeirat Eltersdorf am Sonntag, 21. Januar, seinen diesjährigen Neujahrsempfang. Oberbürgermeister Florian Janik überbringt gute Wünsche für das neue Jahr.

Naturschutzbeirat tagt wieder

Die nächtliche Beleuchtung des Stadtwerke-Schornsteins ist Thema der nächsten öffentlichen Sitzung des Naturschutzbeirates der Stadt am Montag, 22. Januar, um 14:00 Uhr im Verwaltungsgebäude in der Schuhstraße 40 (EG, Konferenzraum). Burkard Pfeiffer vom Büro für Faunistik, Naturschutz und Biostatistik (FNB) Erlangen hält dazu einen Sachvortrag.

OB besucht Intersport Eisert

Nächster Stopp im Rahmen der Firmenbesuche: OB Florian Janik stattet dem Sportgeschäft Eisert in der Sedanstraße am Montagnachmittag, 22. Januar, einen Informationsbesuch ab. Das seit knapp 100 Jahren bestehende, in der Hauptstraße gegründete Unternehmen befindet sich in der vierten Generation in Familienbesitz. An fünf Standorten beschäftigt es etwa 100 Mitarbeiter.

UVPA kommt zu erster Sitzung 2018 zusammen

Zu seiner ersten öffentlichen Sitzung im neuen Jahr treffen sich die Mitglieder des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses (UVPA) am Dienstag, 23. Januar, um 16:15 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen ein Monitoring-Bericht zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes, die Stellungnahme der Stadt zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern, kurzfristige Maßnahmen zur Verschönerung des Zollhausplatzes und anderes mehr.

Gegen 17:00 Uhr gibt es einen mündlichen Vortrag der Autobahndirektion zur Lärmschutzwand an der A73 (östliche Seite von Eltersdorf).

Stadt lädt Gastronomen zu Runden Tisch ?Fettabscheider?

Die Stadt Erlangen lädt am Donnerstag, 25. Januar, zum Runden Tisch ?Fettabscheider in der Erlanger Gastronomie? ein. Die Informationsveranstaltung beginnt um 16:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses (1. OG). Dabei wird ein Fachmann des TÜV Nord einen Überblick geben. Anschließend laden Baureferent Josef Weber und Bauaufsichtsamtsleiter Mathias Schenkl die Anwesenden zum Gespräch ein. Um eine kurze Rückmeldung zur Teilnahme wird gebeten, auch ob ein Gebärdendolmetscher benötigt wird (Telefon 09131 86-1017, E-Mail gerhard.zeidler@stadt.erlangen.de).

Die Schatten der Diktatoren und das demokratische Bewusstsein

Wie lang sind die Schatten, die Diktaturen und ihre Eliten nach ihrem Ende noch werfen? Und wie wirken sie sich auf das Geschichtsbewusstsein der Menschen aus? Das fragen Prof. Jörg Ganzenmüller, Vorstandvorsitzender der Stiftung Ettersberg in Weimar und Lehrstuhlinhaber an der Universität Jena, und die Erlanger Medienwissenschaftlerin Sabine Schiffer am Mittwoch, 24. Januar, um 19:00 Uhr an der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19).

Ein zentrales Problem: Die Opfer erwarten Gerechtigkeit, aber die Mehrheitsgesellschaft möchte die Vergangenheit am liebsten ruhen lassen. Der Vortrag beleuchtet die unterschiedlichen Wege, die in Europa bei der Aufarbeitung diktatorischer Vergangenheiten beschritten wurden, u. a. nach dem Ende der DDR und des Franco-Regimes in Spanien, und diskutiert die Folgen für eine demokratische Geschichtskultur. Der Eintritt ist frei.

