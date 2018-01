RathausReport vom 17. Januar 2018

Ausbilder-Qualifizierungsreihe abgeschlossen

Insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben die Basis- oder Aufbaustufe der Ausbilder-Qualifizierungsreihe durchlaufen. Sie erhalten am Donnerstag, 18. Januar, im Rathaus die Teilnahmebescheinigungen ausgehändigt. Für diese Qualifikation mussten drei Module aus dem Seminarangebot absolviert werden. So gehören Themen wie Beurteilungen für Nachwuchskräfte, Ausbildungsmethoden, Herausforderungen/Schwierigkeiten im Ausbildungsalltag meistern u.a.m. zu den Inhalten.

275. Uni-Geburtstag: OB bei Galadinner

Einer Einladung des Präsidenten der Friedrich-Alexander-Universität (FAU), Prof. Joachim Hornegger, folgt OB Florian Janik am Donnerstagabend, 18. Januar, zum Galadinner. Es findet anlässlich des 275. Geburtstages der FAU statt. Veranstaltungsort ist der Redoutensaal.

Neujahrsempfang im AWO-Sozialzentrum

Bürgermeisterin Elisabeth Preuß stattet am Freitagnachmittag, 19. Januar, dem Neujahrsempfang des AWO-Sozialzentrums einen Besuch ab. Eingebettet in den Empfang findet gleichzeitig die Vernissage der Ausstellung ?Wenn der Geist verblasst, malt die Seele bunte Bilder? statt. Die Werke sind bei Malkursen von Menschen mit Demenz des Vereins Dreycedern entstanden.

275. Uni-Geburtstag: Bürgermeisterin bei Jubiläumskonzert

Anlässlich des 275. Geburtstages der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) hat der Fürther Komponist und FAU-Alumnus Uwe Strübing die Festkantate ?Wahrheit und Liebe? geschaffen. Die Uraufführung mit Universitätsorchester, Universitätschor sowie Solisten der FAU findet zum Abschluss des Eröffnungssymposiums am Freitag, 19. Januar, in der St. Matthäus Kirche im Rahmen eines festlichen Konzerts statt. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß nimmt daran teil.

Matinee zu ?Greatest Hits...?-Ausstellung

Im Rahmen der aktuellen Sammlungsausstellung ?Greatest Hits. Das Beste der 60er, 70er, 80er und von heute ? aus der Städtischen Sammlung Erlangen? im Kunstpalais findet am Samstag, 20. Januar, um 11:00 Uhr eine Matinee statt. Lisa Puyplat, langjährige Leiterin der Städtischen Galerie, wird im Gespräch mit Amely Deiss, Ausstellungs-Kuratorin und Leiterin des Kunstpalais, über die Entstehung und Geschichte der Sammlung berichten.

Neues Programm der Volkshochschule erschienen

Die Volkshochschule Erlangen hat ihr neues Programmheft für Frühjahr und Sommer vorgestellt. Ein leuchtend rotes Lippenpaar auf der Titelseite und der ausdrückliche Hinweis, das druckfrische Angebot überrasche ?Mit einer Extraportion Liebe?, werben für rund 1.300 Veranstaltungen, die die städtische Erwachsenenbildungseinrichtung für das kommende Semester (Start: 26. Februar) zusammengestellt hat. Einschreibungen sind seit dem 17. Januar möglich.

Die ungewöhnliche Aufmachung des 360 Seiten starken Heftes symbolisiert das aktuelle Semesterthema ?Liebe?, das in einer Vielzahl von Vorträgen, Kursen, Gesprächsrunden und Workshops in den kommenden Monaten behandelt wird.

Das vollständige Programm ist im Internet unter www.vhs-erlangen.de auch online einsehbar. Alle Kurse können im vhs-Servicebüro (Friedrichstraße 17) und über das Internet gebucht werden.

Roma-Leben zwischen zwei Welten

Die Vortragsreihe ?Rassismus und Gesellschaft?, die die Volkshochschule und das Erlanger Zentrum Wiesengrund gemeinsam veranstalten, geht am Freitag, 19. Januar, um 19:00 Uhr zu Ende. Im Zentrum an der Wöhrmühle 7 ist an diesem Abend der Film ?Trapped by Law? zu sehen. Er schildert die Geschichte zweier Roma-Brüder, die in Essen aufwuchsen und im Jahr 2010 in den ihnen völlig fremden Kosovo abgeschoben wurden. Beide kommen zurück und geraten erneut mit dem Staatsapparat in Konflikt. Einer der beiden, Kefaet Prizreni, berichtet nach der Filmvorführung über sein Leben (und das seiner Brüder) zwischen zwei Welten. Ein Konzert der von ihm mitbegründeten Hip-Hop-Band K.A.G.E. beschließt den Abend.

Sühne für das große Morden

Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 ermordeten Angehörige der Sicherheitspolizei und des SD innerhalb weniger Monate mehr als eine halbe Million jüdische Einwohner der besetzten Gebiete. Vor 70 Jahren, im September 1947 klagte das Nürnberger Militärtribunal wegen dieser Verbrechen 24 Männer an, die die Mordaktionen befehligt und an diesen teilgenommen hatten. Die Volkshochschule Erlangen erinnert am Montag, 22. Januar, um 19:30 Uhr mit einem Vortrag des Mainzer Historikers Matthias Gemählich an Zustandekommen, Ablauf, Ausgang und Bedeutung dieses sog. Einsatzgruppenprozesses, der von den Anklagevertretern als ?größter Mordprozess der Geschichte? bezeichnet wurde.

Wie sicher ist die Einnahme mehrerer Medikamente?

?Der Patient, seine Ärzte und Apotheker und die vielen Pillen: Wie sicher ist die Medikation?? ? unter diesem Titel lädt der Verein ?Gesundheit und Medizin in Erlangen e. V.? gemeinsam mit dem Netzwerk ?Gesundheitsregionplus? am Dienstag, 23. Januar, um 18:00 Uhr zu einem öffentlichen Vortragsabend mit Podiumsdiskussion ins Rathaus (14. OG, Konferenzraum) ein. Der internationale Experte und Erlanger Lehrstuhlinhaber Prof. Martin Fromm spricht zum spannenden Themenfeld der Arzneimitteltherapiesicherheit. Wir werden älter ? und das ist gut so! Die zunehmende Lebenserwartung geht aber oft mit einer größeren Belastung an chronischen Krankheiten einher, die dann von mehreren Ärztinnen und Ärzten behandelt werden müssen. Ärzte, Apotheker, aber auch die Patienten selbst müssen sich deshalb vermehrt mit der Frage beschäftigen, ob sich ihre Medikamente miteinander vertragen. Zu der anschließenden Diskussion für alle Interessierten sind auch erfahrene Apotheker eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Trauerbeflaggung am Donnerstag

Der Bayerische Ministerpräsident hat aus Anlass des Anfang Januar verstorbenen früheren Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger für Donnerstag, 18. Januar, Trauerbeflaggung an allen staatlichen Dienstgebäuden im Freistaat angeordnet. Die Stadt Erlangen schließt sich dieser Regelung in gleicher Weise an.

Sperrung in der San-Carlos-Straße noch länger

In der San-Carlos-Straße in Bruck kommt es noch bis Ende Juni zu einer Vollsperrung. Betroffen davon ist der Abschnitt zwischen der Einmündung Stoke-on-Trent-Straße und dem Stromerweg. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadt.

