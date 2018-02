RathausReport vom 16. Februar 2018

OB besucht Lederwaren Scherneck

Nächste Station im Rahmen der Firmenbesuche des Oberbürgermeisters ist am Dienstag, 20. Februar, bei Lederwaren Scherneck in der Hauptstraße. Das seit 1958 bestehende Familienunternehmen unterhält drei Filialen.

Umfassende Tagesordnung für UVPA-Mitglieder

Mit vielen Tagesordnungspunkten müssen sich die Mitglieder des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses (UVPA) des Stadtrats in ihrer nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 20. Februar, um 16:15 Uhr im Ratssaal des Rathauses befassen. Themen sind die Verschönerung des Dorfplatzes in Eltersdorf und die Aufwertung des Platzes Büchenbacher Anlage, Pflanzungen und Fällungen städtischer Bäume, das aktuelle Vorgehen der Stadt in Sachen Straßenausbaubeiträge, die Schaffung eines Uferzugangs zur Regnitz an der Freizeitanlage Wöhrmühle, der aktuelle Stand beim Siemens Campus sowie die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen dort, das Pilotprojekt nachhaltige Stadtlogistik, der Neubau einer Erschließungsstraße zur 4-fach-Schulsporthalle an der Hartmannstraße, der Antrag des Jugendparlaments zu einem autofreien Sonntag in der Hugenottenstadt und anderes mehr.

Noch einmal Highlights bei ?Russisch-deutschen Wochen?

Die von der Volkshochschule (vhs) Erlangen und dem Bürgermeister- und Presseamt organisierten ?Russisch-deutschen Wochen? verabschieden sich mit einem Veranstaltungsfeuerwerk von ihren zahlreichen Freunden. So ist am Montag, 19. Februar, um 19:30 Uhr im vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) die Verfilmung der 1925 entstandenen Erzählung ?Das Hundeherz? von Michail Bulgakow zu sehen ? eine satirische Auseinandersetzung mit der Propaganda vom neuen Sowjetmenschen. Dem ?Russland zwischen Revolution und Terror? im ausgehenden 19. Jahrhundert bis zur Gründung der UdSSR widmet sich der Erlanger Historiker Moritz Florin am Dienstag, 20. Februar, ebenfalls um 19:30 Uhr in der Aula der vhs in der Friedrichstraße 17.

?Ein musikalischer Spaziergang durch die russische Klassik? mit dem Erlanger Starpianisten und Dirigenten Dorian Keilhack erwartet Musikfreunde am Mittwoch, 21. Februar, um 19:00 Uhr im Historischen Saal der vhs (Friedrichstraße 19). Von einem russischen Abenteuer auf Rädern berichtet schließlich am Donnerstag, 22. Februar, um 19:00 Uhr im Großen Saal des Wildenstein?schen Palais die Erlanger Extremradlerin Gertrud Härer. Im August 2017 radelte sie in nur fünf Wochen von der Hugenottenstadt bis nach Wladimir ? um gleich nach der Ankunft auch noch erfolgreich an einem Halbmarathon teilzunehmen. Zu allen vier Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Beratung zum vhs-Angebot ?Lesen und Schreiben lernen?

Etwa 10 Prozent der deutschsprachigen Erwachsenen sind laut einer Expertenschätzung weitgehend von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen. Der Grund: Sie können nicht (richtig) lesen und schreiben. Um diesen Menschen zu helfen, bietet die Volkshochschule Erlangen auch im Sommersemester 2018 wieder zwei Alphabetisierungskurse an, ebenso zwei Rechtschreibkurse. Wer sich dafür interessiert, kann sich am Mittwoch, 21. Februar, zwischen 18:00 und 20:00 Uhr im Egloffstein?schen Palais (Friedrichstraße 17, Raum 19) von der Dozentin, Frau Irmgard Schmitz, persönlich, diskret und kostenlos beraten lassen ? und, wenn gewünscht, anschließend anmelden. Dies ist aber auch im Internet oder im vhs-Servicebüro, Friedrichstraße 19, möglich. Die Kurse (Teilnahmegebühr 30 Euro / 15 Euro mit ErlangenPass) beginnen am Dienstag, 6. März, im vhs-Treff am Bohlenplatz 8. Alle Infos auch im Internet unter www.vhs-erlangen.de.

Remarweg am Dienstag gesperrt

Der Remarweg in Bruck ist am Dienstag, 20. Februar, von 7:00 bis 18:00 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadt. Fußgänger und Radfahrer können die Arbeitsstelle auf Höhe des Anwesens Nr. 30 passieren.

16.02.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen