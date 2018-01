RathausReport vom 15. Januar 2018

OB besucht Elsner-Schule

Die Schülerinnen und Schüler der Max und Justine Elsner-Schule in Bruck wollen dem Stadtoberhaupt ihr Benimm-Projekt genauer vorstellen. Dafür kommt Oberbürgermeister Florian Janik am Mittwoch, 17. Januar, in die Brucker Schule. Das Projekt bringt verschiedene Kulturen zusammen, fördert das Gemeinschaftsgefühl, trägt zur Werteerziehung bei und wird ehrenamtlich getragen.

Haushalt Schwerpunkt der ersten Stadtratssitzung 2018

Zu seiner ersten öffentlichen Sitzung im neuen Jahr kommt der Stadtrat am Donnerstag, 18. Januar, um 16:30 Uhr im Rathaus (1. OG, Ratssaal) zusammen. Großes Thema ist der Haushalt 2018. Zuerst werden aber die Stadträte Gabriele Kopper, Felizitas Trau-Eichhorn, Lars Kittel und Adam Neidhardt für ihre 15-jährige Zugehörigkeit zum Gremium geehrt. Im Anschluss geht es um die Niederlegung des Stadtratsmandats durch Julia Bailey (Grüne Liste) und die Berufung des Nachfolgers Bernhard Gerkens (Vereidigung in der Februar-Sitzung).

Nach der Erläuterung der Eckdaten des kommunalen Finanzpakets für dieses Jahr folgen die Aussprache sowie die grundsätzlichen Ausführungen des Oberbürgermeisters, der Fraktionen und Ausschussgemeinschaften bzw. Einzelstadtratsmitglieder. Der Stellenplan 2018 schließt sich an.

?Große Veränderungen? Thema beim traditionellen Altstadtempfang

Das Stadtmuseum, das Referat für Planen und Bauen, das Referat für Bildung, Kultur und Jugend sowie der Heimat- und Geschichtsverein Erlangen e. V., der Bund Deutscher Architekten, das Ortskuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, das AltstadtForum Erlangen e. V. und der Freundeskreis Erlanger Altstadt e. V. laden am Freitag, 19. Januar, um 19.30 Uhr zum 12. Altstadtempfang ein. Der jährliche Neujahrsempfang bietet die Möglichkeit, mit Politikern und Fachleuten über Themen der historischen Innenstadt zu sprechen. Zu Gast am Freitagabend ist Prof. Matthias Kaufmann, der über die zukünftigen großen Veränderungen der (Alt-)Stadt, die durch den Bau des Siemens-Campus zu erwarten sind, sprechen wird. Der in Erlanger lebende und in Halle lehrende Philosophie- und Ethikprofessor, stellt die Frage, was eine (Innen-)Stadt braucht, um attraktiv zu sein und wie Erlangen auf die großen Veränderungen gestaltend reagieren könnte.

Leitbild Integration neu aufgelegt

Zehn Jahre nach der Ersterscheinung wurde das Leitbild Integration im vergangenen Jahr aktualisiert und liegt jetzt auch als Broschüre vor. Seit 2015 ist das Thema Integration aktueller denn je. Die Zuwanderung von Flüchtlingen aber auch von Studierenden und Arbeitsmigrantinnen und -migranten macht die Stadt vielfältiger, stellt aber auch vor Herausforderungen. Das Leitbild beschreibt erfolgreiche Integration als gemeinsame Aufgabe von Zugewanderten und der Aufnahmegesellschaft. Für die Stadt Erlangen bedeutet dies, die städtischen Einrichtungen fit zu machen für unsere vielfältige Gesellschaft und sicherzustellen, dass alle an den Angeboten teilhaben können.

Mit dem Leitbild wird zum Ausdruck gebracht, dass Integration eine der zentralen kommunal-politischen Aufgabe der Stadt Erlangen darstellt, die als Querschnittsaufgabe alle Bereiche kommunalen Handelns betrifft. Es beschreibt die Ziele und Inhalte der Integrationspolitik sowie die Instrumente und dient den Referaten und Dienststellen der Stadt sowie die städtischen Unternehmen als verbindlicher Rahmen für ihre Arbeit. Die Neuauflage soll den Dienststellen Anlass geben, die Ziele und Gedanken des Leitbildes in Ihren Bereichen zu diskutieren und geeignete Strategien zur Umsetzung weiter zu entwickeln und auszubauen.

Die Broschüre liegt im Bürgeramt aus und steht als Download unter www.erlangen.de/integration zur Verfügung.

Siemens Campus-Spaziergang rund um Modul 3

Der Siemens Campus macht Fortschritte: Nachdem im September 2017 der Hochbau für das Modul 1 begonnen hat, wird bereits das Modul 3 auf dem Südgelände geplant. Der Vorentwurf des Bebauungsplans ist bis einschließlich 9. Februar im Lesesaal des Stadtarchivs (Luitpoldstraße 47) öffentlich einsehbar. Interessierte Nachbarn und Bürgern bietet die Siemens AG nun am Freitag, 19. Januar, ab 14:00 Uhr die Möglichkeit, im Rahmen eines Rundgangs einen Blick auf das Gelände des Modul 3 des Siemens Campus Erlangen zu werfen. Siemens informiert vor Ort über die Planungen.

Treffpunkt ist der Haupteingang des Siemens Ausbildungszentrums (Siemens Professional Education) in der Henri-Dunant-Straße 1. Anmeldungen sind bis Dienstag, 16. Januar, unter der E-Mail-Adresse siemens-campus-erlangen@siemens.com unter Angabe von Vor- und Zunamen der teilnehmenden Personen möglich.

Filmlegende Marlene Dietrich im Porträt

Der ufa-Filmlegende und Sängerin Marlene Dietrich widmet die Volkshochschule Erlangen am Donnerstag, 18. Januar, einen Kulturabend. Unter dem poetischen Titel ?Engel sollen nicht sterben? spricht der Münchner Sachbuchautor Dieter Strauss ab 19.30 Uhr im Großen Saal der vhs in der Friedrichstraße 19 über den Mythos, das Schaffen und Leben der weltberühmten Künstlerin, die 1992 in Paris starb. Der frühere Leiter u. a. des Goethe-Instituts in Chile lässt mit zahlreichen Bild- und Tondokumenten u. a. noch einmal die Zeit um 1930 lebendig werden, als Dietrich mit dem Film ?Der blaue Engel" international der Durchbruch gelang. Erfolge in Hollywood schlossen sich an. Im Zweiten Weltkrieg engagierte sich der Star bei der Truppenbetreuung der US-Army. Nach dem Krieg folgten Welttourneen als Sängerin. Ende der siebziger Jahre zog sie sich endgültig aus der Öffentlichkeit zurück. Mehr von Marlene Dietrich zu hören gibt es bei dem Liederabend "Billie, Eddie und Marlene" mit Béatrice Kahl (Piano) und Elke Wollmann (Text und Gesang) am Freitag, 26. Januar, um 19:30 Uhr ebenfalls in der vhs.

Ein ausführlicher Artikel von Dr. Dieter Strauss über die Dietrich erschien im Herbst 2017 in der Hamburger Zeitschrift ?Mare?.

Schulverwaltungsamt informiert über Schuljahr 2018/2019

Das städtische Schulverwaltungsamt hat jetzt ein umfangreiches Informationsblatt für das Schuljahr 2018/2019 herausgegeben. Neben Informationen zu Übertrittsmöglichkeiten enthält es Anmeldetermine sowie Informationen zur Kostenfreiheit des Schulwegs. Das Infoblatt ist in den Schulen erhältlich und kann online unter www.erlangen.de/schulverwaltungsamt abgerufen werden. Es ist auch in der aktuellen Ausgabe des Amtsblattes (Nr. 1 vom 11. Januar; www.erlangen.de/das) abgedruckt.

