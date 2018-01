RathausReport vom 10. Januar 2018

Bürgermeisterin gratuliert zu Eiserner Hochzeit

Das Ehepaar Ümmülü und Ali Yaman feiert am Freitag, 12. Januar, seinen 65. Hochzeitstag. Glückwünsche der Stadt überbringt Bürgermeisterin Elisabeth Preuß.

Pflegezentrum St. Elisabeth feiert Zehnjähriges

Seit zehn Jahren gibt es das Pflegezentrum St. Elisabeth im Waldkrankenhaus St. Marien. Dieses kleine Jubiläum wird am Freitag, 12. Januar, mit einem Gottesdienst und einer anschließenden Feierstunde begangen. Für die Stadt spricht Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens ein Grußwort.

?Natur ? Mensch?-Ausstellung im Walderlebniszentrum

Zur Vernissage der Ausstellung ?Natur ? Mensch? im Walderlebniszentrum Tennenlohe lädt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am Samstag, 13. Januar, um 15:00 Uhr ein. Die Künstlerin Marion Albrecht zeigt ihre vorwiegend in erdfarben gehaltene Bilder. Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens folgen einer Einladung zu der Veranstaltung.

Stadtspitze verleiht drei Sport-Ehrenbriefe

Drei Ehrenbriefe der Stadt für besondere Verdienste um die Förderung des Erlanger Sports verleihen Oberbürgermeister Florian Janik sowie die Bürgermeisterinnen Susanne Lender-Cassens und Elisabeth Preuß am Samstag, 13. Januar, im Rathaus.

Ausgezeichnet werden Arno Bienwald, Friedhelm Elias und Gerhard Lönne. Bienwald hat in den letzten 30 Jahren verschiedene Funktionen in der Schützengemeinschaft Tennenlohe 1979 e. V. übernommen und dort die Bogenabteilung ins Leben gerufen. Elias war Fachberater Sport des Staatlichen Schulamts, Abteilungsleiter und Leichtathletik-Trainer beim TV 1848 Erlangen sowie Schulsportreferent des Bayerischen Leichtathletikverbandes und im Sportbeirat der Stadt tätig. Lönne, Mitglied im Turnverein TV 1848 Erlangen e. V., war über viele Jahre 1. Vizepräsident des Vereins und brachte vor allem EDV- und Managementkenntnisse in die Führung ein.

Nach der Verleihung beginnt um 20:00 Uhr in der Heinrich-Lades-Halle der 54. Ball des Sports.

Info-Abend Legasthenie

Wird bei einem Kind in der Schule Legasthenie, also eine Schreib- und Leseschwäche, festgestellt, tritt ein meist schon längerer Leidensweg von Kind und Eltern in eine neue Phase, und es stellt sich die Frage: Wie kann man helfen? Auf Einladung von Volkshochschule Erlangen und Bayerischem Elternverband stellt Tanja Scherle, Lehrerin und stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie Bayern e. V., Unterstützungsmaßnahmen nach der Bayerischen Schulordnung ? Stichworte: Nachteilsausgleich und Notenschutz ? wie auch praktische Hilfen im Rahmen der häuslichen Begleitung vor. Der Info-Abend findet am Donnerstag, 11. Januar, um 19:30 Uhr im Großen Saal der Volkshochschule, Friedrichstraße 19 statt. Der Eintritt ist frei.

Ein Bild von einer Frau

Um eines der vermutlich spannendsten und aufregendsten Frauenleben der Reformationszeit geht es am Sonntag, 14. Januar, um 11:15 Uhr in der Volkshochschule Erlangen. Unter dem Titel ?Leben und Werk der Olympia Fulvia Morata (1526-1555)? skizziert die Freiburger Historikerin und Buchautorin Ulrike Halbe-Bauer im vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) die außergewöhnliche Vita eines literarischen Wunderkindes am prachtvollen Hofe von Ferrara und einer herausragenden Intellektuellen ihrer Zeit. ?Ich, zwar Frau von Geburt, verließ doch die Werke der Frauen", sagte die selbstbewusste Anhängerin Calvins und später Luthers, die vor der Inquisition in Italien nach Deutschland floh und hier einem Ruf als Lehrerin für griechische Sprache und Literatur an die Universität Heidelberg folgte. Im Eintrittspreis von 10,00 Euro ist ein Getränk aus dem vhs-Bistro inbegriffen.

10.01.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen