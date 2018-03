Rathausneubau beschäftigt die Räte

Am Dienstag (17 Uhr) wird dem Planungsausschuss die aktuelle Planung für Rathausneubau und Schlosssanierung vorgestellt. Außerdem sollen die Räte ihre Zustimmung zum Materialkonzept fürs Rathaus geben. Das gilt dann als Empfehlung für den Stadtrat, der sich am 22. März damit befasst. Auch zur Information im Ausschuss sind bereits alle Stadträte eingeladen, berichtet Bürgermeister German Hacker. Die Sitzung ist öffentlich.



Unter anderem wird vom Architektenbüro Bär, Stadelmann, Stöcker dann erläutert werden, dass man sich entschlossen habe, die Fassade entsprechend dem Wettbewerbsentwurf "als vorgehängte Natursteinfassade" auszuführen. Das soll ein gewisses Gegenstück zum denkmalgeschützten Schlossgebäude sein. Weiter heißt es unter anderem: "Der Naturstein bildet einen Kontrast zum schlichten Putz des Schlosses." Die Farbgebung soll dem Bestand der in Herzogenaurach vorkommenden Gebäude angelehnt werden, also Färbungen in beige, creme und rötlich aufweisen.



Eiche und Alu

Weiterhin werden Holz-Aluminium-Fenster (Eiche) vorgeschlagen, ein außenliegender textiler Sonnenschutz ist angedacht und auch für den Bodenbelag und die Wandgestaltung im Innern werden Vorschläge unterbreitet. Das Konzept für die Büros soll zeitlich und funktional sein.