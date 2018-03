Randale in Mittelfranken: 49-Jähriger verprügelt Ehepaar auf einer Feier

Auf einer privaten Feier in Erlangen ging am Donnerstagnachmittag ein 49-Jähriger auf die zwei Gastgeber los. Er schlug dem Ehepaar mehrmals ins Gesicht und fing dann an die Wohnung zu zerstören.Die Polizei fand den Angreifer kurze Zeit später bei seiner Wohnung. Bei einem Alkoholtest wurden drei Promille festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.Warum der Mann so aggressiv wurde, ist der Polizei bisher noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden liegt bei 1000 Euro.