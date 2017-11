Radler verliert Gleichgewicht und verletzt Fußgänger schwer - Fahrerflucht

Wie die Polizei Erlangen-Land berichtet, ereignete sich am Samstag gegen 10.30 Uhr in der Eschenauer Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer, bei dem der Fußgänger erheblich verletzt wurde.Der Radfahrer wollte auf dem Gehweg auf sein Fahrrad aufsteigen, verlor dabei anscheinend das Gleichgewicht und fiel auf dem neben ihm stehenden 84-jährigen Fußgänger aus Eschenau, der dadurch zu Boden stürzte. Dabei verletzte sich der Senior so stark, dass er nun mehrere Tage stationär im Krankenhaus aufgenommen werden muss.Der Fahrradfahrer seinerseits fuhr einfach davon, ohne sich um den Mann zu kümmern, oder seine Personalien zu hinterlassen.In diesem Zusammenhang werden dringend Zeugen gesucht, insbesondere die Frau und der Mann, die dem 84-Jährigen aufhalfen und zu seiner Frau, die sich in unmittelbarer Nähe in einem Geschäft aufhielt, gebracht haben. Diese Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Erlangen-Land unter der Telefonnummer 09131/760514 in Verbindung setzen.