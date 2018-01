Pumas und Störche: Ein Treffen der Herbstmeister

Im Rahmen des Spiels der Zweiten Fußball-Bundesliga, Greuther Fürth gegen Holstein Kiel (0:0), landeten die Kieler "Störche" am Wochenende in Herzogenaurach. Das berichtet Puma. Die "Raubkatze" ist Ausrüster des Überraschungsteams.



Während die Spieler den Spieltag-Samstag mit einem Morgenspaziergang einläuteten, nahmen die mitgereisten Vertreter von Holstein Kiel aus den Bereichen Geschäftsführung und Marketing/Kommunikation an einer historischen Stadtführung durch Herzogenaurach teil. Geführt von Puma-Urgestein und Archivar Helmut Fischer wandelten sie auf den Spuren von Rudolf und Adolf Dassler und informierten sich darüber, wo die "Wiege der Sportartikelindustrie" steht.



Im Anschluss an das Bundesligaspiel wurde die Mannschaft dann gemeinsam mit ihrer Delegation in der Firmenzentrale empfangen. Nach dem gemeinsamen Einkaufen in Outlet und Concept Store begrüßte Matthias Bäumer, Geschäftsführer Puma Dach, die Gäste aus dem hohen Norden und präsentierte Marke und Unternehmen. Dabei durften natürlich auch die historischen Fußballschuhe von Pele, Maradona und Matthäus aus der Archivsammlung von Helmut Fischer nicht fehlen, wird in der Pressemitteilung weiter berichtet. Beim Abendessen in der Kantine fachsimpelte man über Fußball und die Welt. Bei einem Firmenrundgang spazierten die "Störche" dann noch über die neue Puma-Brücke und hatten Gelegenheit, sich im Neubau umzusehen.



Vor ihrem Abflug am Sonntag legten die Mannschaft noch einen Zwischenstopp beim 1. FC Herzogenaurach ein. Unter der Leitung von Co-Trainer Tom Cichon gab es ein Auslaufen und leichtes Training auf dem Lothar-Matthäus-Sportplatz, beobachtet von einigen Fans, die nach Trainingsende Fotos mit den Spielern machten. In der so genannten "Heimkabine" des FCH überreichte Co-Trainer Tom Cichon dann als Dankeschön ein von der Mannschaft unterschriebenes Trikot und erhielt im Austausch vom Zweiten Vorsitzenden des Vereins, Klaus Bauer, einen FCH-Fanschal überreicht.