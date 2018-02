Puma knackt Umsatzmarke von vier Milliarden

Das vergangene Jahr ist gut gelaufen für Puma. Der Sportartikelhersteller steigerte Umsatz und Gewinn deutlich. Wie Puma-Chef Björn Gulden am Montag auf der Bilanzpressekonferenz in Herzogenaurach mitteilte, habe Puma erstmals die 4-Milliarden-Umsatzmarke überschritten, alle Regionen verzeichneten zweistellige Wachstumsraten. Auch das operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich 2017 deutlich von 128 Millionen auf 245 Millionen Euro.



2018 ein weiteres positives Jahr

"Für das Gesamtjahr 2018 erwarten wir einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von rund 10 Prozent", kündigte Gulden an.