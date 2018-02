Puma feiert sein Urgestein Helmut Fischer

Es hat wohl selten ein Puma-Jubiläum gegeben, zu dem das "Who is Who" der Sportbranche so viele Glückwünsche und Blumensträuße nach Herzogenaurach schickte: Urgestein Helmut Fischer feierte am Donnerstag im Kreise von Kollegen, Freunden und Weggefährten in der Firmenzentrale des Sportunternehmens sein 40-jähriges Betriebsjubiläum. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.



Bei zünftiger Weißwurst mit Brezeln erinnerte man sich an gemeinsame Geschichten im Zeichen der Raubkatze - und war voll des Lobes für den ehemaligen Werbeleiter, dem sein Arbeitgeber vieles zu verdanken habe. Chef Björn Gulden fasste das jahrzehntelange Engagement von Helmut Fischer mit den Worten zusammen: "Echte Liebe - für Puma, für Deine Familie und für Deinen Lieblingsverein Borussia Dortmund. Diese Echtheit ist etwas, was wir alle von Dir lernen können!"



Die Raubkatze tätowiert

Personalchef Dietmar Knöß überbrachte die Glückwünsche der Belegschaft, eine Jubiläumsurkunde sowie ein alte Originalaktie für das Firmenarchiv: "Eine solche Auszeichnung vergeben wir nicht alle Tage - und im Falle von Helmut Fischer ist es schon etwas ganz Besondere."



Eröffnet wurde die als Überraschung geplante Feierstunde vom Geschäftsführer Dach, Matthias Bäumer, zu dessen Team in der Würzburger Straße Helmut Fischer seit vielen Jahren gehört. Bäumer bezeichnete Fischer als die Seele der Firma und bedankte sich bei ihm, da er einer der Menschen sei, die ihn ganz besonders geprägt hätten: "Du bist der einzige Mensch, der den Puma nicht nur im Herzen, sondern auch in Form von Tatzen auf seiner Wade trägt!"



Der Deutschlandchef war es auch, der anlässlich des Jubiläums einen besonderen Ehrengast nach Herzogenaurach lockte: Ex-Bundesligastar und BVB-Stadionsprecher Nobby Dickel ließ es sich nicht nehmen, Helmut Fischer persönlich zu seinem Jubiläum zu gratulieren. Der Dortmunder hatte ein besonderes Geschenk des Vereins dabei, denn er lud Fischer als Ehrengast zu der zehntägigen USA-Reise ein, die der Verein im Juli dieses Jahres antreten wird und die unter anderem auch Freundschaftsspiele in Pittsburgh und Chicago vorsieht. Aus den Händen seines Freundes Nobby Dickel erhielt Fischer dann zusätzlich noch ein Originaltrikot des Ex-Spielers, das der 1985 beim 1. FC Köln trug.



Geldbeutel aus alten Zeiten

Bürgermeister German Hacker überbrachte die Glückwünsche und Grüße der Stadt Herzogenaurach und hatte ebenfalls ein Geschenk parat. Er übergab ein Erbstück seiner Tante, "einen Puma-Geldbeutel aus den ganz alten Zeiten - für Dein Archiv."



Kollegen von Helmut Fischer zeigten ein Video mit Fotos aus den vergangenen 40 Jahren, die den Archivar zusammen mit all den Sportgrößen zeigen, die er im Lauf seiner Karriere traf: Pele, Maradona, Boris Becker, Günther Netzer, Klaus Wolfermann, Harald Schmid, Dietrich Weise und viele mehr. Diejenigen, die nicht zur Feierstunde anreisen konnten, schickten per Handy ihre ganz persönlichen Grußbotschaften, wie zum Beispiel Lothar Matthäus, Jürgen Klopp, Max Eberl (Sportdirektor Borussia Mönchengladbach), Markus Anfang (Trainer Holstein Kiel) und der Vorstandsvorsitzende von RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, der damals als junger Praktikant im Team von Helmut Fischer bei Puma seine Karriere begann.



Helmut Fischer bedankte sich sichtlich gerührt bei seinen Gästen für die Geschenke und Grußbotschaften aus aller Welt und betonte, dass er trotz seiner 40 Jahre immer noch mit Leib und Seele dabei sei: "Wähle einen Beruf, den Du liebst und Du brauchst keinen Tag in Deinem Leben mehr arbeiten", schloss er unter dem Beifall seiner Gäste mit einem seiner Lieblingszitate von Konfuzius.