Profis sollen Adelsdorfer Obdachlosen helfen

Auch in der Gemeinde Adelsdorf werden immer wieder mal stark alkoholisierte Obdachlose angetroffen. Dann wird Polizei oder Rettungsdienst gerufen, die Menschen kommen in die Klinik, werden ausgenüchtert und der Teufelskreis beginnt von vorne. Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) will diesen Teufelskreis jetzt durchbrechen und holt sich Hilfe bei der suchttherapeutischen Einrichtung Laufer Mühle.

So hat die Gemeinde jüngst einen Kooperationsvertrag mit der Laufer Mühle geschlossen, um die Beratung und Versorgung von obdachlosen Menschen im Gemeindegebiet zu verbessern.

"Menschen ohne Obdach sind häufig mit zusätzlichen Problemen wie Suchtkrankheit und psychischen Erkrankungen belastet und bedürfen deshalb einer fachkompetenten Betreuung", sagt Bürgermeister Karsten Fischkal und begründet so die Zusammenarbeit mit der Hilfseinrichtung.



Wohnraum allein reicht nicht

Allein durch die Vermittlung von Wohnraum könnten die Grundprobleme nicht gelöst werden, meinen der Bürgermeister und Michael Thiem, der Chef der Laufer Mühle. Dies häten auch langjährige Erfahrungen gezeigt.

Deshalb ziele die Vereinbarung darauf ab, den Menschen geeignete, zusätzliche Hilfestellungen zu bieten, damit die Grundstörungen und Krankheiten behandelt werden können. Ziel der Zusammenarbeit sei es laut Thiem, "die Menschen aus dem Teufelskreis der Wohnungslosigkeit, psychischer Krankheit und Arbeitslosigkeit herauszuführen".



Bereitschaft muss da sein

Bei diesem Angebot sollen verschiedene Hilfsansätze ineinandergreifen, die über die aischgründer Sozialeinrichtung koordiniert werden. Berufserfahrene Therapeuten suchen nach Bedarf die Wohnungslosen auf und beraten zusammen mit ihnen die nächsten Schritte.

"Unser Engagement setzt aber auch die Bereitschaft der Betroffenen voraus, sich auf die Beratungs- und Hilfsangebote einzulassen", äußert sich Thiem vorsichtig optimistisch.

Bürgermeister Fischkal geht davon aus, dass er zwei- bis dreimal im Jahr die Unterstützung der Laufer Mühle anfordern muss. Dann können geschulte Mitarbeiter eingreifen. Fischkal ist aber durchaus bewusst, "dass dies nicht immer zum Erfolg führen wird".

Die Adelsdorfer Obdachlosen werden übrigens nicht in Einrichtungen der Laufer Mühle übernommen. Sie bleiben in den Unterkünften der Gemeinde untergebracht und werden hier beraten und unterstützt. Das sind derzeit Container im Gewerbegebiet. Auch wenn die von außen nicht gerade sehr einladend erscheinen, sind sie doch im Inneren mit allem ausgestattet, was die Menschen zum Wohnen brauchen. red/jb