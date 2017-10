Probealarm in Franken: In diesen Gemeinden heulen am Mittwoch die Sirenen

Probealarme in Oberfranken





Probealarme in Mittelfranken





Probealarme in Unterfranken



Am heutigen Mittwoch um Punkt 11 Uhr ist es soweit: In vielen Gemeinden Frankens finden Probealarme statt. Dabei heulen die Sirenen in einem ohrenbetäubendem Geräusch auf, um die Einwohner in Alarmbereitschaft zu setzen. Im Fall einer Katastrophe sollen die Menschen dadurch gewarnt werden.Damit die Sirenen im Ernstfall funktionieren, müssen sie regelmäßig getestet werden. So wird heute eine Minute lang ein Heulton erklingen. In diesen Gemeinden finden die Probealarme statt:In Oberfranken heulen die Sirenen in Baunach im Landkreis Bamberg. In der Stadt Bayreuth wird der Probealarm über die Smartphone-App "Katwarn" getestet: Einwohner, die sich die App heruntergeladen haben, bekommen darüber eine Meldung auf ihr Smartphone. Katwarn ist ein Bevölkerungswarn- und Informationssystem, mit welchem die Stadt im Katastrophenfall Warnungen auf die Handys der Bürger senden kann.Im Landkreis Erlangen-Höchstadt finden Probealarme in Adelsdorf, Eckental, Heroldsberg, Herzogenaurach, Heßdorf und Höchstadt an der Aisch statt. Im Landkreis Nürnberger Land ertönen die Sirenen in Engelthal, Happurg, Henfenfeld, Hersbruck und Pommelsbrunn. Des Weiteren gibt es die Alarme in der Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth und Stadt Nürnberg.In Nürnberg wird zusätzlich die App Katwarn erprobt, in Fürth werden Warnmeldungen über die Feuerwehr App und die Stadt Fürth App gesendet. Im Landkreis Fürth wird auch Katwarn verwendet, dazu heulen die Sirenen in Cadolzburg, Oberasbach, Obermichelbach, Puschendorf, Roßtal, Stein und Tuchenbach.Im gesamten Landkreis Aschaffenburg ertönen am Mittwoch die Sirenen, zusätzlich gibt es Warnmeldungen über Katwarn. Im Landkreis Bad Kissingen finden die Probealarme in der Stadt, in Aura an der Saale, Elfershausen, Euerdorf, Fuchsstadt, Hammelburg, Maßbach, Oerlenbach, Ramsthal, Rannungen, Sulzthal und Thundorf statt.Im Landkreis Haßberge heulen die Sirenen in Haßfurt, Aidhausen, Gädheim, Knetzgau, Königsberg, Rauhenebrach, Riedbach, Theres und Wonfurt. Aus dem Landkreis Kitzingen ist Albertshofen, Buchbrunn, Dettelbach, Iphofen, Kleinlangheim, Mainstockheim, Marktbreit, Nordheim am Main, Prichsenstadt, Schwarzach am Main, Volkach, Wiesentheid und Sommerach betroffen. Im Landkreis Main-Spessart gibt es Alarme in Arnstein, Karlstadt, Thüngen, Eußenheim und Retzstadt.Des Weiteren werden Probealarme im Landkreis Miltenberg in Elsenfeld, Erlenbach und Obernburg mit dessen Ortsteilen durchgeführt. In Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie in der Stadt Würzburg heulen alle Sirenen. Im Landkreis Würzburg wird zusätzlich die Katwarn App erprobt sowie Alarme in Bergtheim, Eisenheim, Estenfeld, Frickenhausen, Güntersleben, Hausen, Kürnach, Oberpleichfeld, Prosselsheim, Rimpar, Rottendorf und Unterpleichfeld ausgelöst. In der Stadt Aschaffenburg wird lediglich eine Sirene bei der Firma Transgas getestet.