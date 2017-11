Planenschlitzer gehen über 100 Lastwagen an

Die Fahrzeuge standen an der A 3 auf verschiedenen Tankrastanlagen. Das teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Der örtlich zuständigen Verkehrspolizeiinspektion Erlangen wurden bisher 110 Fälle gemeldet. Über einen Entwendungsschaden ist noch nichts bekannt, es wird aber davon ausgegangen, dass es die Täter auf die Ladung der Lkw abgesehen hatten.



Auf drei Rastanlagen unterwegs

Der Streifzug der "Planenschlitzer" ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf den Autobahnparklätzen Steigerwald-Nord, Steigerwald-Süd und Aurach-Süd und blieb von den in den Fahrzeugen schlafenden Fahrern zunächst unbemerkt. Nun sucht die Polizei nach anderen möglichen Zeugen.Mit den Ermittlungen ist im Weiteren das Fachkommissariat der Kripo Erlangen betraut und bittet jeden, dem an den besagten Rastanlagen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich zumelden. Die Nummer des Hinweistelefons lautet 0911/21123333.