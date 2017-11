"Planenschlitzer" beschädigen im Landkreis Erlangen-Höchstadt 110 Lastwagen

Sogenannte Planenschlitzer haben im Landkreis Erlangen-Höchstadt mehr als einhundert Lastwagen beschädigt, die an der BAB 3 auf verschiedenen Tankrastanlagen standen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.



Wie die Polizei berichtet, wurden der örtlich zuständigen Verkehrspolizeiinspektion Erlangen bisher 110 Fälle gemeldet. Der Streifzug der "Planenschlitzer" ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11./12.11.2017). Betroffen waren Lastwagen, die auf den Autobahnraststätten Steigerwald Nord, Steigerwald Süd und Aurach Süd entlang der Autobahn A3 Würzburg-Nürnberg abgestellt waren.





Polizei sucht nach möglichen Zeugen

Die Ladungen selbst seien allerdings unangetastet geblieben. "Wahrscheinlich war nicht das Passende dabei", vermutete eine Polizeisprecherin. Von den in den Lastkraftwagen schlafenden Fahrern waren die kriminellen Machenschaften zunächst unbemerkt geblieben. Nun sucht die Polizei nach anderen möglichen Zeugen.



Mit den Ermittlungen ist im Weiteren das Fachkommissariat der Kripo Erlangen betraut und bittet jeden, dem an den besagten Rastanlagen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons lautet: (0911) 2112 - 3333.