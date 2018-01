Partys mit Clubatmosphäre auf der Music Base in Herzogenaurach

Nach dem Event ist vor dem Event. Kaum hat die Musikinitiative Herzogenaurach (MIH) auf der Music Base das musikalische Jahr eröffnet, steht schon das nächste Highlight an: der Rockfasching. Der findet am 3. Februar statt, zum zweiten Mal in den eigenen Räumen und nicht mehr im Vereinshaus wie in früheren Jahren.



Den Auftakt für 2018 setzte der Soundcheck Nummer 16. Dahinter steckt eine Reihe mit Liveauftritten von jeweils zwei Bands, die sich in irgendeiner Weise ergänzen sollen. Der Eintritt ist immer frei, Gage gibt es keine.



Es ist für die 35 bis 40 MIH-Bands, die in den 23 Container-Räumen auf der Music Base proben, eine gute Gelegenheit zum Auftritt. Und auch auswärtige Bands nehmen die Einladung gerne an, schon weil die Music Base in der Region schon einen gewissen Kultstatus hat.



Soundcheck Nummer 16 war bestückt mit den beiden Bands "Funk Floyd" und "Little Big Nothing". Hinter erst genannter Formation aus der Herzogenauracher Musikszene steckt so etwas wie eine Allstarband der MIH. Alle Strategen sind in mehreren Bands aktiv und haben sich für die Floyd-Gruppe zusammengefunden, um einmal diejenige Musik hervorzuzaubern, die sonst eher selten gespielt wird: Von Superstition bis Papa was a rolling stone, von Mustang Sally bis Sweet home Chicago. Etwas ältere, aber keineswegs angestaubte Titel, und alle mit Seele.



Spenden statt Gage

Auch "Little Big Nothing" kümmert sich um Songs, die sonst eher weniger auf den Bühnen zu hören sind. New Country ist das Genre, zwischendurch unterbrochen von vereinzelten Hits, wie das Lied von der "fränkischen Läädschn-Derri". Gemeint war natürlich Legendery.



Und weil die Bands ohne Gage spielten, gab's von Bernhard Wilfer, dem Sänger der Herzogenauracher, wiederholt den dezenten Hinweis auf eine Spendenbox "aus Papperdeckel", in die gern Raschelndes geworfen werden dürfe, sofern die Musik gefiele.



200 Karten für den Rockfasching

Und gefallen hat's den gut 120 Besuchern, die den mit Live-Bühne ausgestatteten Eingangsbereich der Base bevölkerten. Viel mehr gehen da auch gar nicht rein. Aber das hat Flair, die "Clubatmosphäre" kommt an, wie Rudi Bauerfeld, MIH-Gründungsmitglied und unter anderem Musiker der "Funk Floyd", feststellt.



Darauf setzt man auch beim Rockfasching am 3. Februar, dem zweiten auf der Base. Dann dürfen aber 200 Gäste kommen, weil im Freien wieder ein zusätzliches Zelt aufgestellt wird - für die Bar und den Raucherbereich. Das Konzept der Premiere von 2017 behält die MIH bei, man sieht keinen Grund etwas zu verändern. Die Idee, vom wesentlich größeren Vereinshaus in das eher gemütliche Umfeld zu wechseln, habe sich als absolut richtig erwiesen. Auftreten werden im Vorprogramm "Die Schmitz", noch so eine zusammengewürfelte Band aus MIH-Musikern, mit ihren Gaudi-Schlagern.

Und als Hauptgruppe die Coverrockband "React". Deren Sängerin Maren hat sich die Base am Samstag schon mal angeschaut. Und war sichtlich begeistert.



Am gestrigen Montag hat der Vorverkauf begonnen, bei Ellwanger und Batz, eine Abendkasse gibt es nicht.