Parkplatz Realschule: Noch ist gähnende Leere

Wenn der Parkplatz an der Realschule erst wieder frei ist, dann sollten sich die Sorgen der einen Parkplatz suchenden Autofahrer erübrigen. Diese Überzeugung drückte Bürgermeister German Hacker (SPD) in den vergangenen Monaten wiederholt bei Diskussionen zum Thema Parkplatznot in der Innenstadt aus.



Jetzt ist es soweit: Der Parkplatz steht wieder zur Verfügung. Während des Umbaus an der Schütt war der Busbahnhof an die Realschule umgezogen, der öffentliche Nahverkehr wurde über Monate hinweg provisorisch von dort vollzogen.



Seit zwei Tagen ist das Gelände, das über 43 Stellplätze verfügt, für parkende Autos wieder geöffnet. Nur mitbekommen haben das noch wenige: Am Donnerstag Nachmittag herrschte gähnende Leere.