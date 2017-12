Packerl für Rumänien

Mehr als 200 schön verpackte Päckchen haben die Grundschüler der Carl-Platz-Schule am Freitag an die Familie Jakob Britz übergeben und auf die Reise nach Rumänien geschickt. Damit wird zum vierten Mal eine tolle Idee für eine Hilfsaktion für Kinder im rumänischen Banat umgesetzt. Jakob Britz stammt aus Lenauheim in Rumänien und überrascht dort Kindergarten- und Grundschulkinder mit einem Weihnachtsgeschenk.



Die Lehrerin Heike Hausecker der Klasse 2g organisierte wieder die Aktion d "Geschenke im Schuhkarton" an der Schule. Sie hat viel Unterstützung dabei von Kindern, Eltern und Elterneirat sowie dem Kollegium und dem Hausmeister. "Ich finde es toll, dass ihr von euren Sachen was abgebt, um Kindern eine Freude zumachen, die an Weihnachten kein Geschenk bekommen", lobte Heike Hausecker.



Jakob Britz wird sich mit seiner Frau Eva auf den Weg ins das rund 1000 Kilometer entfernte Banat machen und die Päckchen persönlich übergeben. Wie Eva Bitz erzählte, werden Kinder bedürftiger Familien in der Gemeinde Lenauheim, in Grabatz und Bogurosch sowie Bewohner eines Behindertenheims mit den Geschenkpaketen überrascht. "Die Kinder haben dort noch Respekt vor dem Nikolaus und er wird die Päckchen auch persönlich übergeben", erklärte Eva Britz den Kindern.



Die Klasse 2g und die Klasse 2d beluden mit großem Eifer den Transporter, den die Nürnberger Spedition Liegat Logistik unentgeltlich zur Verfügung stellte.