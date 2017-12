Niederndorfer Halle wird zum Tanztempel

Über 200 Besucher erlebten bei der 47. Auflage des "Festlichen Balles" der Tanzsportabteilung des ASV Niederndorf einen unvergesslichen Abend. Für den Rhythmus und den guten Ton sorgte die fünfköpfige "picobello Tanz- und Showband" aus Nürnberg. So konnte zu Evergreens ebenso getanzt werden wie zu Hits der aktuellen Charts, und die Standard- und Lateintänze wechselten sich munter ab mit Discofox und Salsa.

In der Pause sorgten acht Paare der Tanzsportabteilung mit "Tango meets Rumba" für den ersten Höhepunkt des Abends. Die Paare interpretierten unter der Leitung von Renate und Wolfgang Rühling den Ohrwurm "Oh Donna Clara", den Max Raabe mit seinem Palast Orchester eingespielt hat. Die Ballbesucher genossen die spannende Kombination aus den beiden so gegensätzlichen Tänzen, die die Tänzer harmonisch und mit viel Gefühl für die Pointen des Stückes aufs Parkett brachten.

Beim zweiten Höhepunkt des Abends sorgten die "Celtic Rainbows" aus der Tanzfabrik Nürnberg für Begeisterung. Die zehn jungen Tänzerinnen und Tänzer tanzten mit einer Energie und mit einem Tempo, dass manchen Zuschauern schon vom Zusehen schwindlig wurde. Beeindruckend, wie es 20 Füße schaffen, den schnellen Rhythmus so akkurat und im Gleichklang umzusetzen.

Den dritten Auftritt des Abends hatte eine Christmas-Formation der Tanzschule Streng aus Fürth. Nach Titeln wie "Jingle Bells", "White Christmas" und "Santa Claus is coming to town" zauberten die Paare eine raffinierte Latein-Show aufs Parkett. Die Freude der Paare war direkt sicht- und spürbar und sie sorgten für eine lockere und spritzige Show. Der Funke sprang bei allen Auftritten schnell aufs Publikum über, und so durften alle Tänzer erst nach einer Zugabe die Tanzfläche verlassen.

Die Organisatoren der Tanzsportabteilung freuten sich über viele positive Rückmeldungen und das Lob der Gäste, über die gelöste Atmosphäre, die aufwendige und festliche Dekoration der Halle und die professionelle Durchführung.