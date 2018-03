Neue Städtepartnerschaft mit Bozen

Zwischen dem italienischen Bozen und Erlangen soll eine Städtepartnerschaft entstehen. Das hat der Erlanger Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Vom 14. bis 17. Juni wird eine offizielle Delegation der Stadt Erlangen in die etwa 107.000 Einwohner zählende Landeshauptstadt Südtirols reisen, um einen Partnerschaftsvertrag zu unterzeichnen. Noch in diesem Jahr wird dann die Gegeneinladung nach Erlangen erfolgen. Die Initiative zur neuen Partnerschaft ging von der Stadt Bozen aus. Die Kontakte haben sich während der 2017 erfolgten Seligsprechung von Josef Mayr-Nusser intensiviert. Mayr-Nusser starb 1945 auf dem Transport ins KZ Dachau in Erlangen an Auszehrung. Bereits seit Jahren bestehen wegen Josef Mayr-Nusser kirchliche Kontakte zwischen Erlangen und Bozen.

23.03.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen