Neue Fachkräfte auf dem Markt

136 erfolgreiche Azubis (61 kaufmännische und 75 technische Auszubildende) aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt haben mit der Winterprüfung 2017/18 erfolgreich ihre Lehrzeit beendet und bekamen im Vereinshaus in Herzogenaurach ihre IHK-Abschlusszeugnisse.

Die Prüfungsbesten wurden vom Vorsitzenden des IHK-Gremiums Herzogenaurach, Oliver Brehm, und vom Geschäftsstellenleiter der IHK-Geschäftsstelle Erlangen, Knut Harmsen, sowie der stellvertretenden Landrätin Gabriele Klaußner (CSU) besonders geehrt. Auch die Zweite Bürgermeisterin der Stadt Herzogenaurach, Renate Schroff (SPD), zeichnete die vier besten Absolventen ortsansässiger Unternehmen aus und warb für die Firmen in Herzogenaurach.



Gute Chancen im Landkreis

Klaußner, die zusammen mit der SPD-Landtagsabgeordneten Alexandra Hiersemann 14 Staatspreise an überdurchschnittliche Absolventen sowie 25 Buchpreise an weitere erfolgreiche Prüfungsteilnehmer überreichte, bekräftigte, dass die bestandene Prüfung eine besondere Leistung sei. Sie äußerte den Wunsch, dass möglichst viele der Absolventen ihre berufliche Weiterentwicklung und ihren Platz in der Gesellschaft im Landkreis sehen. "Denn die Region ist auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen." So biete gerade der Landkreis Erlangen-Höchstadt hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

"Sie stehen im Wettbewerb um die besten Arbeitsplätze glänzend da, denn die duale Berufsausbildung vereint theoretisches und praktisches Wissen in einem weltweit anerkannten Bildungssystem", sagte Brehm in Richtung der Absolventen. Während die Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern der Welt dramatisch hoch sei, liege sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ihrem dualen Berufsausbildungssystem deutlich unter dem Durchschnitt der Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Selbst Länder, die für ihr Schul- und Bildungssystem international allgemein hochgelobt werden wie etwa Schweden hätten eine mehr als doppelt so hohe Jugendarbeitslosigkeit.

Prüfungsbeste: Vanessa Lorz, Industriekauffrau, IMO Holding; Jana Schnappauf, Kauffrau im Einzelhandel, Aldi; Antonius Günther, Verkäufer, Aldi; Julia Kistner, Schuhfertigerin, Adidas; Tobias Haas, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Martin Bauer Services; Marco Gumbrecht, Werkzeugmechaniker, Peter Brehm; Jonas Maar, Werkzeugmechaniker, Peter Brehm; Kristoffer Straube, Industriemechaniker, Schaeffler Technologies; Thomas Schneider, Zerspanungsmechaniker, Schaeffler Technologies; Felix Norbert Pfriem, Mechatroniker, Schuler Automation

Auszeichnungen der Stadt Herzogenaurach: Bettina Flachskampf, Kauffrau im Einzelhandel, Ellwanger; Carol-Ann Gauer, Kauffrau im Einzelhandel, Puma; Luise Göller, Industriekauffrau, Schaeffler Technologies; Larissa Gramß, Industriekauffrau, Schaeffler Technologies