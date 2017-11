Neue "Alte Mälzerei" eröffnet am Samstag

Das Wirtspaar Elena-Liliana Zemleacov und Markus Götschel, bis Ende Oktober Pächter im Blauen Löwen, öffnen am Samstag in der Alten Mälzerei in Höchstadt die Pforten.



Wie bisher soll es Brotzeiten, Bratwürste, Schäuferle und Co geben. "Wir wollen das Fränkische auf der Karte beibehalten", sagt Götschel. Dazu kommen Steakvariationen und vegane Angebote. Beim Bier setzen die beiden auf die zwei Höchstadter Brauereien sowie auf mehrere andere fränkische Biere. Geplant ist auch eine Cocktail-Lounge.



130 Plätze hat die urige Wirtschaft. Genug Platz, auch für Veranstaltungen, sagt Götschel. Gleich am Sonntag sei schon eine Tauffeier. Dann kommen die Weihnachtsfeiern. Für nächstes Jahr seien schon Hochzeiten gebucht. Draußen im Innenhof steht eine Außenbar. Hier soll es in der Adventszeit, wenn der Weihnachtsmarkt abends schon zu hat, Suppen, Glühwein und Feuerzangenbowle geben. Nächstes Jahr zur WM plant das Wirtspaar Public Viewing.

Die Alte Mälzerei ist ein Mix aus rustikalem Flair und Moderne, wofür auch die expressionistischen Bilder von Irina Gerschmann von der Kunstschule sorgen.



Am Samstag geht es um 11.11 Uhr mit einem Empfang los. Essen nach Karte kann man ab 17 Uhr bestellen. Künftig will man sonntags durchgehend offen haben. Ansonsten gibt es bis 14.30 und ab 17 Uhr warmes Essen. Montag wird der Ruhetag.