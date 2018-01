Naturschutzbeirat mit einem Tagesordnungspunkt

In seiner fünften öffentlichen Sitzung in diesem Jahr beschäftigt sich der Naturschutzbeirat der Stadt Erlangen am Montag, 27. November, um 14:00 Uhr mit einem Tagesordnungspunkt. Im Verwaltungsgebäude Schuhstraße 40 (EG, Konferenzraum) geht es um die Präsentation eines Biodiversitätsprojektes zum Biotopverbund entlang des Rhein-Main-Donau-Kanals durch den Landschaftspflegeverband Mittelfranken.

24.11.2017

