Närrischer Blick in die Zukunft

Was werden die Besenbinder heuer auf die Bühne bringen? Ja, sogar: Womit werden sie ihre bisherigen Leistungen toppen? Mit diesen Fragen ging der Besucher am Samstag zur Prunksitzung in die Schulturnhalle. Und wurde bestimmt nicht enttäuscht.



Nehmen wir als Beispiel die Zunftmeister- und die Besenbindergarde. Mit ihrem Gardetanz - gewisssermaßen mit 60 Meisterbeinen - errangen sie in der letzten Session den siebten Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Auf diesen Rang und damit Bekanntheitsgrad für das "kleine Röttenbach" ist Bürgermeister Ludwig Wahl zu Recht stolz.



Deutsche Meisterinnen sind die Tanzmariechen Michelle Zerrahn und Lea Höhn. Für sie ging es nach dem Auftritt gleich am Sonntagmorgen um 7.15 Uhr weiter. Da startete der Bus nach Veitshöchheim, wo die für den Faschingssonntag die Auftritte der Kinder "Wehe, wenn wir losgelassen" aufgezeichnet werden



. "Begleitet" werden die Tanzmariechen von der Jugendgarde mit ihrem Schautanz "rund und knackig". Hier geht es um die Apfelernte, dass sich nicht hinter jeder roten Schale ein süßer Apfel, sondern manchmal auch ein Wurm verbirgt. Den Näherinnen, die dieses detailreiche Outfit geschaffen haben, ist hier ein extra Lob zu spenden.



Das gilt aber auch für die Kostüme und die Dekoration beim Junioren-Schautanz. "Time after" heißt das optische Spektakel, das mit viel Bewegung darstellt, wie es auf der Erde sein wird, sind die Menschen verschwunden: Die Natur hat wieder die Oberhand, das Weiße Haus wird von Efeu überrankt, die Freiheitsstatue stürzt und Big Ben ist nur mehr eine Ruine.



Was man da gesehen hat, begeisterte wieder. Das Publikum in Röttenbach auf jeden Fall. Es drückt den Mädchen aus der Juniorenklasse die Daumen für die anstehenden Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften, damit sie dort wieder auf dem Treppchen stehen dürfen, wie zuletzt mit ihrem Schautanz "Rate mal".



Eine Mini-Show zwischen den Tanzdarbietungen lieferten diesmal spontan die Politiker, genauer: Hemhofens Bürgermeister Ludwig Nagel. Auch er möchte eine Röttenbacher Ratskrawatte, wie sie der Landrat erhalten hat. Deshalb bat er die Zuschauer doch für ihn die neue Röttenbacher Schadens-App zu nutzen und seinem Namensvetter Wahl seinen Wunsch direkt zu übermitteln.



Der enttäuschte ihn, denn die Meldungen laufen gar nicht bei ihm ein. Mithilfe vom stellvertretenden Bürgermeister Hans Götz, der sofort seinen Halsschmuck opferte, kam er dann aber doch bereitwillig dem nachbarlichen Ansinnen nach und band Nagel den hellgrünen Schlips um.

Farblich getoppt wurde das nur von Thorsten Ott.



Der bewährte Sitzungspräsident trat in einem goldenen Jacket auf, um aus seinen Abnehmtagebuch vorzutragen. Sein Vorhaben verlief erfolgreich, berichtete er, bis ihn der Heißhunger zum Verschlucken eines in Kunstharz eingegossenen Ferrero-Küsschens zwang ... und zu einem Aufenthalt im Krankenhaus.



Tolle Gäste für die Gebiete Wort, Musik, Komik und Tanz hatten die Besenbinder eingeladen, doch als Höhepunkt muss der Schautanz "Tief gefallen" der Ü 15 gelten, errangen sie damit zuerst bei der vergangenen Prunksitzung die Gunst der heimischen Publikums und dann die der Juroren bei der Deutschen Meisterschaft.