Nach Überfall auf Tankstelle in Erlangen-Bruck: 16-Jähriger gesteht Tat

Der Überfall auf eine Tankstelle am 02.08.2017 in Erlangen-Bruck scheint geklärt, wie die Polizei berichtet. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahm Montagabend einen Tatverdächtigen fest, der die Tat bereits eingestand.Die Festnahme des Tatverdächtigen erfolgte um kurz nach 20:00 Uhr in der Felix-Klein-Straße. Streifenpolizisten fiel die große Ähnlichkeit eines 16-Jährigen mit dem gesuchten Tankstellenräuber auf, der bei seiner Tat von einer Überwachungskamera gefilmt worden war. Die Beamten nahmen den verdächtigen Jugendlichen daraufhin fest. In den Diensträumen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt gestand er die Tat schließlich ein.Einen Bargeldbetrag von mehreren hundert Euro, bei dem es sich offensichtlich um die Beute aus dem Überfall handelt, trug der jugendliche Tatverdächtige zum Zeitpunkt seiner Festnahme in einer Geldbörse bei sich. An der Wohnanschrift des 16-Jährigen konnten Beamte anschließend auch die mutmaßliche Tatwaffe, eine schwarze Spielzeugpistole, sicherstellen.