Nach Sturmtief Burglind: So geht es jetzt mit dem Wetter in Franken weiter

Am Wochenende wechselnd bewölkt mit Aufheiterungen







Neue Kaltfront am Sonntag





Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach prognostiziert für die kommenden Tage eine Wetterberuhigung - es bleibt aber ungemütlich.Am Donnerstag ist es bedeckt mit länger anhaltenden Regenfällen, die am Abend am intensivsten sind. Es werden 10-20 Liter pro Quadratmeter erwartet. Die Pegel steigen noch einmal an und örtlich wird die Meldestufe 3 erreicht - vereinzelt sind bebaute Gebiete und überörtliche Verkehrsverbindungen betroffen. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages von +5 Grad auf +10 Grad an. Der Wind lässt vorübergehend nach, bevor es am Abend und in der Nacht zum Freitag starke Böen aus West gibt.Von Freitag bis Samstag verlagert die Tiefdrucktätigkeit ihren Schwerpunkt in Richtung Südostfrankreich. Dadurch werden trockenere Luftmassen zu uns gelenkt (Föhn in den Nordalpen). Es ist wechselnd bewölkt mit einzelnen Aufheiterungen. Gelegentlich könnte es noch etwas regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei +10 Grad, in den Nächten kühlt es auf +3 Grad ab.Am Sonntag nähert sich von Norden her eine Kaltfront. Sollte sich diese bereits bemerkbar machen, ziehen Wolkenfelder durch und es werden nur noch +6 Grad erreicht. Vielleicht scheint aber auch die Sonne bei +10 Grad. Der zeitweise mäßige Wind weht aus Nordost bis Ost.Ob uns diese Kaltfront zu Beginn der nächsten Woche überqueren und einen kälteren Witterungsabschnitt einleiten wird, ist noch unsicher. Ost dürfte auf jeden Fall die bevorzugte Windrichtung bleiben, das heißt die Luftmassen bleiben trocken und es wird nur wenig oder gar kein Niederschlag fallen.