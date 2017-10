Mutter und Tochter gehen in Höchstadt auf 28-Jährige los

Am Montagabend endete ein Streit in Höchstadt mit einer Anzeige gegen zwei bislang noch unbekannte Frauen.



Wie die Polizei berichtet wurde eine 28-jährige Autofahrerin durch eine Gruppe Kinder und einer Jugendlichen beim Befahren des Aischparkplatzes behindert, weil diese so auf der Fahrbahn liefen, dass die Frau nicht vorbei fahren konnte.



Die Wagenlenkerin stieg schließlich aus und bekam dann von der Jugendlichen einen Faustschlag ins Gesicht. Die Geschlagene wurde von der Mutter der Kinder auch noch in die Große Bauerngasse verfolgt, wo sie an den Haaren gezogen wurde und zu Boden ging. Der Ehemann der Geschädigten war Zeuge der Auseinandersetzungen und konnte die Frauen trennen. Die Damen gingen zunächst ihrer Wege, bevor die 28-Jährige dann bei der Polizei Anzeige wegen Körperverletzung erstattete.