Münchauracher Pfarrhof braucht Frischzellenkur

Nach der erfolgten Renovierung der Klosterkirche Münchaurach plant die evangelische Kirchengemeinde mit der "Pfarrhofsanierung" das nächste, aber ein etwas kleinere Projekt. Wie Pfarrer Peter Söder erläutert, wurde schon seit 2014 geplant und damals auch erstmals das Kirchgeld dafür erbeten.

Ursprünglich sollte der Pfarrhof zusammen mit dem Pfarrhaus saniert werden und es ging um Teilausbesserungen. Beim näheren Hinsehen wurde aber deutlich, dass der Hof von Grund auf saniert werden muss. Inzwischen traf dafür auch die Zustimmung der Landeskirche ein. Aber es gibt noch offene Punkte, an erster Stelle die Finanzierung, Fragen des Denkmalschutzes und in welcher Höhe die Fördermittel fließen werden. Die Kirchengemeinde sammelt schon seit geraumer Zeit Spenden.

Mit der Aktion "Leben hält innen Hof" wird nun bewusst auf das Projekt hingewiesen und Geld gesammelt. Pfarrer Söder freut sich, dass regionale Firmen das Projekt unterstützen und inzwischen nennenswerte Summen spendeten.



Dinner für den guten Zweck

Aber es soll nicht nur gesammelt werden, die Kirchengemeinde plant für dieses Jahr auch einige besondere Highlights. Am 9. Juni gibt es im Pfarrhof mit "Bassd scho" ein gutes fränkisches Dinner. Das Dinner kostet 20 Euro ohne Getränke und der Abend wird umrahmt von "Brässluft". Der Kartenvorverkauf startet Ende März. Eine Gospel-Night mit dem Projektchor "AurachValleys" wird es am 14. Juli in der Klosterkirche geben. Am 23. Juli heißt es um 19 Uhr "Schaeffler Bigband im Pfarrgarten". Im Schatten der Klosterkirche wird die Bigband für einen stimmungsvollen Abend sorgen.



Konzert mit Pavel Sandorf

Vom 23. Juli bis 27. Juli ist dann jeden Abend bei freiem Eintritt Open-Air-Kino im Pfarrhof. Am 3. Oktober folgt mit einem Gastspiel von Pavel Sandorf ein weiteres Highlight. Pfarrer Peter Söder war Klarinettenschüler von Pavel Sandorf, der mit seiner Bigband von der Sendung "Fastnacht in Franken" bekannt ist. Die christliche Rock- und Lobpreisband Band "Hertha" soll am 17. November für Begeisterung sorgen.