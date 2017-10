Mühlhausen richtet das Licht auf Luther

Für die beiden evangelischen Kirchengemeinden Mühlhausen und Weingartsgreuth im Dekanat Bamberg, ist dies wie auch für alle anderen evangelischen Kirchengemeinden ein besonderes Jahr. Aus den Kirchenbüchern der Gemeinde konnten die Verantwortlichen in Erfahrung bringen, dass schon in den Jahren 1817 und 1917 dieses Jubiläum in Mühlhausen groß gefeiert wurde. Diese Tradition will man fortführen und plant für den 30. und 31. Oktober eine besondere Veranstaltung mit abwechslungsreichen Rahmenprogramm rund um das Thema Reformation und Martin Luther.



Bereits 1817 beleuchtet

Eine historische Tradition zu diesem Jubiläum war die Beleuchtung des Kirchturms. Bereits 1817 wurden am Vorabend des Reformationsfestes die Schalllöcher der Glocken und die Turmspitze farbig beleuchtet. Im Jahr 1917 spielte dann noch der Posaunenchor als Turmbläser. Dies wurde als Grundlage genommen, in Mühlhausen eine Lichtinstallation an und in der Kirche für den 30. und 31. Oktober 2017 zu gestalten. "Wir wollen damit die Tradition aufgreifen und mit neuen technischen Möglichkeiten in die Moderne umsetzen. Die Kirchenfassaden der Turm und das Innere des Kirchenschiffs sollen in Szene gesetzt werden. An eine Seite der Fassade werden Sprüche, Zitate und Bilder zum Thema Reformation projiziert", heißt es hierzu in einer Pressemitteilung.



Eröffnet wird die Veranstaltung am Montag, 30. Oktober, um 18 Uhr von den beiden Posaunenchören als Turmbläser. Anschließend findet unter dem Kirchturm die Begrüßung der Gäste statt. Um 19.30 Uhr beginnt dann ein ökumenischer Gottesdienst der besonderen Art zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde St. Gertrud Wachenroth. Thema "Beten heißt Gott den Sack vor die Füße werfen" (Martin Luther. ) Die musikalische Begleitung übernimmt die Band "Herz Töne".



Taizégebet mit Kerzenlicht

Die Lichtinstallation wird zudem zu einer besonderen Stimmung in der Kirche beitragen. Zu späterer Stunde wird ab 21.30 Uhr die Nacht der Lichter mit Taizégebet stattfinden. Kerzenlicht wird dazu beitragen, die Stimmung in der Kirche nochmals zu verändern.



Am Reformationstag, Dienstag, 31. Oktober, wird es morgens zwei Festgottesdienste geben: um 9 Uhr in Mühlhausen und um 10.15 Uhr in Weingartsgreuth. Ab 18 Uhr wird die Kirche an diesem Abend wieder beleuchtet werden. Um 18.30 Uhr gibt es einen humoristischen Vortrag unterm Kirchturm "Luther und die deutsche Sprache."



Im Laufe des weiteren Abends, um 19.30 Uhr, gibt es dann Musik in der Kirche . Unter dem Motto "Es lebe die Reformation - Samba meets Posaunenchor" spielen Posaunenchor und Trommeln zusammen mit Pfr. i. R. Heinrich Weniger.



An beiden Abenden gibt es Bewirtung im Pfarrhof. Es gibt Lutherbier und dazu weitere Köstlichkeiten vom Grill. Rund um die Kirche befinden sich Stehöfen, die zum Aufwärmen und Verweilen einladen.