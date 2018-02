Mittelfranken: Zwei Mädchen (12 und 14) hauen ab

Am Samstag um 11 Uhr meldete die Betreuerin einer Mädchenwohngruppe in Herzogenaurach zwei Mädchen (12 und 14 Jahre) bei der Polizei Herzogenaurach als vermisst. Das berichtet die mittelfränkische Polizei am Sonntag.Die Mädchen hatten es unbemerkt geschafft die Einrichtung zu verlassen und waren verschwunden.Gegen 18 Uhr wurden sie von der Bundespolizei am Augsburger Hauptbahnhof aufgegriffen. Zuvor sind sie mit dem Zug von Erlangen nach München gefahren und waren dort einkaufen.Ihre nächste Reise sollte die Mädchen mit dem Zug nach Frankfurt am Main führen, was allerdings in Augsburg ein jähes Ende fand. Die Ausreißerinnen wurden abgeholt und ihrer Wohngruppe wieder zugeführt.