Mittelfranken: Pannenhelfer war betrunken und hatte keine gültige Fahrerlaubnis

Am Montag , gegen 23.15 Uhr, wollte ein 30-jähriger Mazedonier einigen Landsleuten bei einer Fahrzeugpanne zu Hilfe kommen. Diese waren vorher mit ihrem Auto in der Hauptstraße in Heroldsberg liegen geblieben, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Land mitteilte.Gleichzeitig war die Polizei wegen des Pannenautos verständigt worden. Die Beamten bemerkten bei dem Helfer sofort Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von über 0,7 Promille. Bei der weiteren Sachbearbeitung wurde zudem noch festgestellt, dass der Helfer nur eine mazedonische Fahrerlaubnis vorweisen konnte.Da er jedoch schon seit über einem Jahr in Deutschland lebt, war diese nicht mehr gültig und hätte längst umgeschrieben werden müssen. Somit erwartet den 30-jährigen jetzt ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.