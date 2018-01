Mittelfranken: Falschparker droht Kirchenvorstand den Schädel einzuschlagen

Ein Mann aus Münchaurach parkte sein Fahrzeug am Dienstag gegen 11.00 Uhr in der Zufahrt zum Pfarrgarten in Münchaurach, wie die Polizei am Samstag mitteilte.



Als der Mann von einem Kirchenvorstand freundlich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass er in der Zufahrt nicht parken dürfe, ging der Fahrzeugbesitzer diesen massiv an. Der Kirchenvorstand musste sich nun diverse Beleidigungen anhören. Zudem drohte der Falschparker , dass er ihm mit einem Hammer den Kopf einschlagen würde.



Der Fahrzeugbesitzer muss sich nun wegen Bedrohung und Beleidigung verantworten. Sollte er sich weiter nicht an die einschlägigen Regeln des Benimms sowie des Straßenverkehrs halten, wird er sich zudem einer entsprechenden Schulung unterziehen müssen.