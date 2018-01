Mittelfranken: Fahrradfahrer mit voller Wucht gegen Auto geprallt

Beim Abbiegen hat ein 51-Jähriger einen Fahrradfahrer am Dienstagabend in Baiersdorf übersehen. Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Land berichtet, wollte der Autofahrer von einem Parkplatz nach rechts in die Forchheimer Straße fahren. Dabei übersah er den 40-jährigen Erlanger auf seinem hochwertigen Rennrad, der von links hinter einem ankommenden Auto radelte.Der Radler fuhr mit voller Wucht gegen die hintere linke Beifahrertür und stürzte. Dabei verletze er sich und musste mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand am Rennrad ein Totalschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.Der Radfahrer hatte zwar sein Licht eingeschaltet, war aber ansonsten sehr dunkel gekleidet. Die Polizei empfiehlt in der dunklen Jahreszeit auffällige reflektierende Oberbekleidung zu tragen, um solche Unfälle zu vermeiden.