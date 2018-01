Mittelfranken: Exhibitionist spielt vor Kindern auf Spielplatz an seinem Glied - Zeugen gesucht

Auf einem Kinderspielplatz in Erlangen hat sich laut Polizei am späten Sonntagnachmittag (14.01.2018), gegen 16.30 Uhr, ein Exhibitionist gezeigt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.Der noch unbekannte Mann saß auf einer Sitzbank am Spielplatz in der Goldwitzerstraße und soll an seinem Glied manipuliert haben, während sich drei Kinder in unmittelbarer Nähe befanden, wie die Polizei mitteilt. Ein erwachsener Zeuge (33) konnte noch sehen, wie sich der alkoholisierte Täter fluchtartig über die Kunigundenstraße in Richtung Western entfernte, konnte ihn jedoch nicht mehr festhalten. Auch eine sofort ausgelöste Fahndung der Polizei verlief negativ.Beschreibung des Mannes: Zirka 50 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, ungepflegte Erscheinung und zur Tatzeit insgesamt schwarz bekleidet.Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911/ 2112-3333 entgegen.