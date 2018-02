Mittelfranken: Auto in Weiher versenkt - Fahrzeug flog 10 Meter durch die Luft

Am Freitag gegen 23.15 Uhr befuhr ein ortsunkundiger 29-jähriger US-Amerikaner mit seinem VW Golf die Kreisstraße von Oberreichenbach nach Sintmann. In der Linkskurve kurz vor Sintmann kam der Pkw nach rechts von der Straße ab und fuhr auf die Leitplanke, wodurch das Fahrzeug abhob. Es landete mindestens 10 Meter weiter in einem Weiher, dessen Wasserstand ca. 1,5 Meter betrug.



Durch Einschlagen der Seitenscheibe mit den Füßen schaffte es der Fahrer sich selbst aus seinem Fahrzeug zu befreien und auf das Pkw-Dach zu klettern. Dieses ragte nur noch wenige Zentimeter aus dem Wasser. Der Fahrer erlitt leichte Schnittwunden an den Händen, blieb aber sonst glücklicherweise unverletzt. Durch ein DLRG-Boot konnte er aufgenommen und an Land gebracht werden. Beim Unfallfahrer wurde ein Alkoholwert von knapp 0,5 Promille festgestellt.



Bei dem Unfall waren die freiwilligen Feuerwehren Weisendorf und Herzogenaurach beteiligt, sowie das THW, das den Pkw in Zusammenarbeit mit den DLRG-Tauchern aus dem Weiher barg und durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt wurde. Am VW entstand Totalschaden, die Leitplanke sowie eine Kurventafel wurden zerstört.