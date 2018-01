Mit Messer bedroht: Gruppe greift 17-Jährigen in Mittelfranken an - Zeugen gesucht

Zeugen gesucht



Eine Gruppe griff am Dienstag, gegen 09.30 Uhr, einen 17-jährigen Fußgänger an. Wie die Polizei berichtet, wurde er von den vier Männern angerempelt und geschubst. Danach soll ein Mann ihm ein Messer vors Gesicht gehalten haben. Die Polizei sucht Zeugen.Der junge Mann lief auf dem Fußweg hinter dem Parkplatz An der Schütt, zwischen dem Parkhaus und dem Gebäude des Raumausstatters KUWE. Eine Gruppe lief auf ihn zu und griff ihn an. Der Jugendliche konnte flüchten.Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 190 cm groß, dunkelhäutig, sehr schlank, ohne Bart und ohne Brille, kurze schwarze struwwelige Haare. Die Anderen ebenfalls dunkelhäutig und kleiner.Zeugen sollen sich bitte mit der PI Herzogenaurach, Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung setzen.