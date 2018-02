Mit voller Wucht: Fahrer kracht auf A3 in Auto und katapultiert es in die Leitplanken

Mit voller Wucht ist am Sonntagabend ein Autofahrer auf der A3 bei Erlangen-Höchstadt in ein vor ihm fahrendes Auto gekracht. Wie die Polizei mitteilt, war der Aufprall so stark, dass das Fahrzeug auf die Leitplanken katapultiert wurde.Gegen 22.10 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Sachsen die BAB in Richtung Frankfurt. Als er die Rastanlage Steigerwald bei Wachenroth passierte hatte, übersah er den erheblich langsameren Wagen einer 36 Jahre alten Frau aus dem Schweinfurter Raum. Er krachte so stark in ihr Fahrzeug, dass es in die Leitplanken - zuerst nach rechts und dann in die Mittelschutzplanke - katapultiert wurde.Die Frau erlitt dabei nur leichte Verletzungen. Mit einem Krankenwagen wurde sie in eine Klinik gebracht. Während der medizinischen Erstversorgung war die Fahrbahn in Richtung Frankfurt für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer zurück.Der 57-Jährige blieb unverletzt. Das Fahrzeug der Frau wurde total beschädigt. Der Schaden beträgt über 25.000 Euro.