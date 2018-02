Mit Sicherheit wird gefeiert

Das "Go" für den Samstag kommt von der Stadtjugendkapelle. Das "Go" für den Großen Zapfenstreich der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenaurach am kommenden Samstag. "Wir hoffen natürlich, dass das Wetter passt", sagt Marcel Bestenlehrer. Der ist nämlich mit dabei im Organisationskomitee der Feuerwehr anlässlich der Festaktivitäten zum 150-jährigen Bestehen des Vereins. Das Wetter ist im Grunde auch die einzige Unsicherheit für die erste große Veranstaltung im Jubiläumsjahr. "Ist es zu kalt, können die Musiker nicht spielen - und ist es zu feucht, geht das mit den Instrumenten auch nicht."

Doch er und die Kameraden sind optimistisch, dass der Samstag sowohl regenfrei ist, als auch temperaturmäßig nicht allzu kalt. Die Musik wird nämlich gebraucht, wenn gegen 22 Uhr der Große Zapfenstreich auf dem Marktplatz zelebriert wird. "Der Zapfenstreich hat einen zeremoniellen und festlichen Charakter", erklärt Bestenlehrer die Entscheidung der Feuerwehr diesen zu zelebrieren. Und ergänzt: "Wir sind einer der größten Feuerwehrvereine Deutschlands, da sollte es uns das wert sein, in dieser Art und Weise zu feiern."

Die Wehrler selber und deren Gäste werden auf alle Fälle in der richtigen Stimmung sein. Der Abend startet mit dem Kommers in der Rudolf-Dassler-Halle. Nach den Grußworten und Glückwünschen sowie einer Laudatio geht es um 21.15 Uhr allerdings nach draußen. An der Halle am Puma-Firmenkomplex wird sich zum Fackelzug aufgestellt. Unter der Begleitung der Fackelträger geht es für die Ehrengäste, die Patenwehr, befreundete Feuerwehren und Rettungsorganisationen sowie den Fahnenabordnungen um 21.30 Uhr in Richtung Innenstadt. Die Spielmannszüge aus Bad Windsheim und Höchstadt untermalen den Marsch musikalisch.

Der knapp über eine halbe Stunde dauernde Zapfenstreich findet dann auf dem Marktplatz statt. Bestenlehrer lädt stellvertretend für die Feuerwehr die Bürger aus Herzogenaurach aber auch dem Umland ein, um das seltene Schauspiel zu verfolgen. "Vom Steinweg bis zur Hauptstraße ist alles gesperrt. Dort und im oberen Bereich des Platzes, also vor der dortigen Bäckerei, finden die Besucher genügend Platz."

"Es ist der Auftakt zu einem für uns wichtigen Jahr", sagt das Komiteemitglied. Und macht Werbung für den Mai: "Vom 9. Mai bis zum 13. Mai wird dann im Festzelt kräftig gefeiert." Die Troglauer Buam sollen dann das Zelt rocken, ein großer Festumzug die Stadt Herzogenaurach. "Die Mitglieder der Feuerwehr sind an allen Terminen stark eingebunden, so dass bei schlechtem Wetter der Zapfenstreich tatsächlich ausfallen muss und nicht nachgeholt werden kann", sagt Bestenlehrer. Genaueres wisse man aber erst am Donnerstag.

Man kenne aber ganz genau die Mannschaft, die am Festabend bereitsteht, um im Falle eines Falles ausrücken zu können. "Die Fahrzeuge stehen einsatzbereit vor der Rudolf-Dassler-Halle", sagt der Planer. Die Bürger müssen sich also keine Gedanken um ihre Sicherheit machen. An den Jubiläumstagen übernehmen dann die Wehren aus der Nachbarschaft den Einsatzdienst.