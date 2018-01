Mit kleinen Hasen, Geistern und Almdudlern

Närrischer Witz, tolle Gags und hervorragende tänzerische Darbietungen sowie eine fröhliche Stimmung prägten die über sechsstündige große Prunksitzung. Ein überzeugender Sitzungspräsident Matthias Petsch und der als Sitzungskapelle fungierende "Franken-Express", mit Andy & Markus, trugen mit dazu bei, dass schon die erste Sitzung an Freitag zu einem Höhepunkt wurde.



Sogleich nach dem Einmarsch aller Aktiven hieß es "Bühne frei" für den ersten von 26 Programmpunkten, nämlich für den hervorragend einstudierten Marschtanz der Jugendgarde, deren Tänzerinnen ebenso wie die nachfolgenden Garden als verdienten Lohn begeisterten Beifall entgegennehmen konnten. Bei den Jüngsten waren beim Einmarsch nur die weißen Hasenohren zu sehen, denn die als Hasen verkleideten "Purzel" luden zur "Hasenparty" auf die große Bühne ein und entzückten nicht nur stolze Mamas und Papas, sondern begeisterten alle Besucher.



Für Aufmerksamkeit sorgte schließlich auch die Bütt mit Lea Dittrich und Hannah Hahn sowie Tatjana, die Tochter des Sitzungspräsidenten, die zum ersten Mal in der Bütt stand. Sie nahm die Papas von heute ins Visier, bei denen außer viel Bauch und einem Bart nicht viel dran ist und zuhause meist so ein kleines Dickerchen rumsitzt.



Erstmals präsentierten die Blummazupfer auch mit Milena Kleebauer und Nils Petsch ein Tanzpaar. Die elfjährige Milena und der zwölfjährige Sohn des Präsidenten wirbelten gekonnt über die Bühne und die beeindruckende Aufführung lässt für die Zukunft noch einiges erwarten. Stolz zeigten sich die Blummazupfer beim Schautanz der Jugendgarde mit "Auf die Nüsse fertig los", die Mädchen tanzten sich damit auf den ersten Platz beim Schulungsturnier und das soll nicht das Ende sein. "Unsere Garden werden auch bei der fränkischen Meisterschaft mit ihren Schautänzen mitmachen", kündete Petsch unter Beifall an.



Großen Anklang fanden auch der von der Jugendgarde dargebotene Schautanz "Geisterprüfung", bei dem neben dem Tanz vor allem die Kostüme und die geschminkten Gesichter begeisterten. Stürmischen Beifall und Bravo-Rufe gab es natürlich auch für die Tanzmariechen Mia Schönleben, Nathalie Konnert, Maren Mayer und Christine Mulzer und die Mädchen zeigten, dass die Auftritte nicht nur Tanzen bedeutet, sondern eine sportliche Herausforderung sind.



Einmal mehr eine wahre Augenweide waren die Männerauslese der Allersberger "Flecklashexen" und das Männerballett der "Prunklosia Emskirchen und durften nicht ohne Zugabe von der Bühne. Sie sind ebenso Stammgäste in Weisendorf wie die "Original Almdudler" des Karnevalsclubs aus Herzogenaurach. Die KCH-Truppe brachte die Halle zum Kochen.



Die Lachmuskeln des Publikums strapazierten nach der Pause noch Wolfgang Voit und Wolfgang Düringer und vor dem großen Finale rockte der Heidelberger "Berhane Berhane" mit seinem Solo-Programm die Mehrzweckhalle.



Dazwischen gab es Küsschen und den Sessionsorden für Landrat Alexander Tritthart und seine Frau Angelika, die als dritte Bürgermeisterin den Markt Weisendorf vertrat, sowie für den Landtagsabordneten und "obersten Entbürokratisierer Bayerns", Walter Nussel.



Präsident Christian Matthias Petsch hatte eingangs schon recht, als er von einem "recht strengen Programm" sprach. Er hatte für die Prunksitzung nicht zu viel versprochen und die Sitzung endete erst nach mehr als sechs Stunden.